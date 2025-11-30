Anzeige
+++MONSTER VON MAROKKO AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte – und dieser 3-Mrd-Dollar-Silberproduzent steigt jetzt in eine neue Liga auf+++

Mehr Bahntickets zu Weihnachten verkauft als im Vorjahr 30.11.2025, 10:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Um die Feiertage mit der Familie zu verbringen, reisen viele Menschen vor Weihnachten quer durch Deutschland. Schon jetzt werden fleißig Zugtickets gebucht.

Für Reisen rund um die Weihnachtsfeiertage sind bislang mehr Bahntickets gebucht worden als im Vorjahreszeitraum. Die Buchungen liegen aktuell rund sechs Prozent höher, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Die Hauptreisetage verteilten sich dadurch gut auf den Zeitraum zwischen dem 18. und dem 23. Dezember.

Wer rund um die Feiertage unterwegs ist, sollte einen Sitzplatz reservieren, empfiehlt das Unternehmen. Gäste, die mit einem Ticket ohne Zugbindung reisen, sollten sich vorab über die Auslastung des Zuges informieren.

In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bahn das Sitzplatzangebot rund um Weihnachten eigenen Angaben zufolge deutlich erhöht. In den ICE- und IC-Zügen sei auch in diesem Jahr genug Platz.

© dpa-infocom, dpa:251130-930-360802/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
2 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
3 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
4 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
5 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
6 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
7 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Deutsche Telekom – …

9:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Volkswagen Vz. stemmen sich gegen den Abverkauf: Endet das Bö…

8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KNDS erhält bislang 350 Aufträge für neues Leopard-2-Modell

3:42 Uhr • Artikel • dpa

Stimmung in Chinas Industrie weiterhin eingetrübt

3:22 Uhr • Artikel • dpa

Krise am Sportwagen-Himmel: Porsche AG vor dem Absturz – Warum der…

Gestern 14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjagd beim Energieriesen: Siemens Energy zündet nächste …

Gestern 14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Merz: Werden an sturem Verbrennerverbot nicht festhalten

Gestern 14:00 Uhr • Artikel • dpa

Papst-Flieger braucht ebenfalls Software-Update

Gestern 13:13 Uhr • Artikel • dpa

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer