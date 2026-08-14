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Mehr neue Betriebe gegründet 14.08.2026, 06:53 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Gründer sehen derzeit offenbar gute Chancen in Deutschland. Im ersten Halbjahr wurden deutlich mehr neue Gewerbe angemeldet. Betriebsaufgaben gingen hingegen zurück.

In der ersten Hälfte dieses Jahres sind in Deutschland deutlich mehr neue Betriebe gegründet worden. Die Zahl der neu gegründeten Gewerbebetriebe stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf 352.400, wie das Statistische Bundesamt berichtet. 

Von größerer wirtschaftlicher Bedeutung sind davon nach Definition der Statistiker rund 69.600 Betriebe. Das waren 3,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig sank die Zahl der vollständigen Abmeldungen in dieser Kategorie um 3,8 Prozent auf 49.800 Betriebe. Von einer größeren wirtschaftlichen Bedeutung gehen die Gewerbeämter beispielsweise bei bestimmten Rechtsformen aus oder wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden sollen.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-528043/1

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