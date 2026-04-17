Mehrheit

Konjunkturschwäche wegen äußerer Einflüsse 17.04.2026, 02:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eine Umfrage zeigt: 62 Prozent der Deutschen sehen äußere Einflüsse wie Kriege und Energiepreise als Hauptgrund für die schwache Wirtschaft – weniger die Politik der Bundesregierung.

Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist zwar groß, für die schwächelnde Konjunktur sehen die meisten Deutschen jedoch andere Gründe. Auf die Frage nach den wichtigsten Ursachen für das aktuell sehr magere Wirtschaftswachstum nannten 62 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen YouGov-Umfrage äußere Einflüsse wie Kriege, geopolitische Konflikte, Energiepreisschocks und unterbrochene Lieferketten. 

Zurückhaltung beim privaten Konsum, etwa aufgrund von Inflation und Unsicherheit, wurde von 44 Prozent der insgesamt 2.178 Befragten als ein Grund genannt, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. 

Für massive Unzufriedenheit muss es andere Gründe geben

Dass politische Entscheidungen der aktuellen Bundesregierung zu den Hauptursachen für die schwache Konjunktur zählen, vermuten 39 Prozent der Wahlberechtigten, die sich zwischen Freitag und Montag an der Umfrage im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur beteiligten. 

Wie YouGov in einer separaten Befragung herausfand, sind 79 Prozent der Befragten derzeit mit der Arbeit des Kabinetts insgesamt unzufrieden. Nachwirkungen politischer Entscheidungen der Ampel-Regierung sehen 26 Prozent als einen der wichtigsten Gründe für die konjunkturelle Schwäche Deutschlands. 

Zu zögerlich bei Investitionen? 

Eine Zurückhaltung deutscher Unternehmen bei Investitionen - etwa in neue Technologien oder Infrastruktur - zählen 32 Prozent zu den Hauptgründen für die von den Wirtschaftsforschungsinstituten konstatierte Schwäche. Etwa genau so viele Menschen (34 Prozent) halten den Strukturwandel in wichtigen Branchen wie Automobil und Energie für einen relevanten Negativ-Faktor.

Jeweils 23 Prozent der Befragten nannten als wichtige Ursachen Fachkräftemangel und eine schwache Nachfrage aus wichtigen Exportmärkten wie China und den USA. 11 Prozent der Teilnehmer antworteten mit «weiß nicht».

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten infolge des Iran-Kriegs und explodierender Energiekosten sowie Lieferkettenproblemen für 2026 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,6 Prozent, während sie vor rund einem halben Jahr noch mit einem Plus von 1,3 Prozent gerechnet hatten.

© dpa-infocom, dpa:260417-930-955808/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
4 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
5 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
6 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Netflix: Mehr KI bei Produktion von Filmen und Serien

2:05 Uhr • Artikel • dpa

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alstom auf 'Overweight' - Ziel 34,…

Gestern 23:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Zehntägige Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft

Gestern 23:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA veröffentlichten Sechs-Punkte-Plan zu Libanon-Waffenruhe

Gestern 23:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Vor Waffenruhe: neuer Raketenbeschuss Israels durch …

Gestern 22:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Netflix-Aktie fällt nach Enttäuschung über Gewinnprognose

Gestern 22:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben auf …

Gestern 22:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben auf …

Gestern 22:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer