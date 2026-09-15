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Merz kündigt Entlastungen bei Spritpreisen an 15.09.2026, 11:56 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat angesichts der hohen Spritpreise Entlastungen angekündigt. Merz sagte beim Unternehmertag des Handelsverbands BGA in Berlin, er sei der Meinung, «dass wir handeln müssen».

© dpa-infocom, dpa:260915-930-688436/1

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