Merz

Werden an sturem Verbrennerverbot nicht festhalten 29.11.2025, 14:00 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Kanzler Friedrich Merz fordert von der EU-Kommission ein Umdenken beim Verbrenner-Aus. Warum der CDU-Politiker Verbote für den falschen Weg hält und wie er auf den Klimawandel blickt.

Im Zuge der Debatte um das Verbrenner-Aus erhöht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Druck auf die EU-Kommission. «Wir werden an diesem sturen und falschen Verbrennerverbot in der Europäischen Union nicht weiter festhalten», sagte Merz bei einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen CDU in Magdeburg. «Wir müssen ein starker Industriestandort bleiben.»

Die Elektromobilität sei aus heutiger Sicht die «Hauptstraße», betonte Merz. Trotzdem werde es andere Antriebstechnologien geben, etwa Hybridantriebe oder Antriebe, die man vielleicht noch nicht kenne. «Wir wissen heute in der Politik nicht, welchen Technologie morgen möglich ist.» Politisch motivierte Verbote dürften nicht zu Rückschritten führen, so Merz.

Merz: Klimawandel «ein sehr ernsthaftes Problem»

CDU, CSU und SPD drängen auf eine Aufweichung des Beschlusses zum Verbrenner-Aus. Merz hat dazu einen entsprechenden Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschrieben. Mit der Verordnung soll eigentlich erreicht werden, dass der Ausstoß des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxids (CO2) im Verkehr weiter verringert wird. Doch weil sich E-Autos nicht schnell genug durchsetzen, erhöht sich der Druck, den Beschluss zurückzunehmen.

Merz betonte in Magdeburg, man habe mit dem Klimawandel «ein sehr ernsthaftes Problem, das möge bitte niemand bestreiten». Dieses Problem beschäftige inzwischen viele Unternehmen sowie die Land- und Forstwirtschaft. «Dieser Klimawandel ist da.» Deswegen müsse man alles tun, um jeden denkbaren Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. «Aber nicht mit Verboten, nicht mit Regulierung, nicht mit sterbender Industrie, sondern mit modernster Technologie», so der Kanzler.

© dpa-infocom, dpa:251129-930-358473/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
2 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
3 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
4 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
5 IW-Studie: Deutschland ist Spitzenreiter bei Sozialausgaben Hauptdiskussion
6 Imker ernten Rekordwert - Preis für Honig steigt Hauptdiskussion
7 Deutsche Telekom mit Trendwende? Aktie hat noch jede Menge Luft nach oben Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Krise am Sportwagen-Himmel: Porsche AG vor dem Absturz – Warum der…

14:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rekordjagd beim Energieriesen: Siemens Energy zündet nächste …

14:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Papst-Flieger braucht ebenfalls Software-Update

13:13 Uhr • Artikel • dpa

GNW-News: Die Global Data Ecosystem Conference präsentiert …

11:46 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Klingbeil-Berater warnt Unternehmer vor AfD-Kontakten

11:17 Uhr • Artikel • dpa

Airbus A320-Check: Kaum Auswirkungen auf den Flugverkehr

10:36 Uhr • Artikel • dpa

Microsoft nach Abverkauf: Gelingt der Aktie das Comeback? Die nä…

8:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax beendet Handelswoche vielversprechend: Infineon – Platzt jetzt…

8:50 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer