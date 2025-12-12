Schock aus China
Lithium zieht an, Antimon wird politisch: Diese Aktie könnte 2026 durchstarten
Anzeige

Meyer Werft bekommt neuen Chef 12.12.2025, 14:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Gut ein Jahr nach der Rettung durch den Staat: Der bisherige Airbus-Manager André Walter übernimmt die Meyer Werft. Was das Unternehmen zu dem Führungswechsel sagt.

An der Spitze der Meyer Werft steht ein Führungswechsel bevor: Der Aufsichtsrat hat André Walter zum 1. Juli 2026 zum neuen Geschäftsführer bestellt, wie der Schiffbauer aus dem niedersächsischen Papenburg mitteilte. Er folgt auf Bernd Eikens, der die Leitung planmäßig und auf eigenen Wunsch abgebe, hieß es.

Walter kommt vom Flugzeugbauer Airbus. Er ist seit 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung der Airbus Aerostructures GmbH und der Airbus GmbH in Hamburg. Seine Karriere bei Airbus begann 2006, später leitete er unter anderem die Standorte Bremen und Hamburg.

Der Aufsichtsratschef der Meyer Werft, Klaus Richter, würdigte Eikens’ Arbeit in einer schwierigen finanziellen Phase des Unternehmens: «Er hat mit großer Weitsicht den Restrukturierungsprozess eingeleitet und die Weichen für eine erfolgreiche Sanierung gestellt.» 

Mit Blick auf den Nachfolger sagte Richter, man freue sich, mit Walter einen Geschäftsführer gewonnen zu haben, «der mit seiner Erfahrung diesen eingeschlagenen Weg weitergehen und die Werft weiter voranbringen wird».

Ministerpräsident: Rettung hat Zehntausende Jobs gesichert

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies bezeichnete den bevorstehenden Führungswechsel als einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Meyer Werft. Walter bringe mit seiner Erfahrung in der Industrie beste Voraussetzungen mit, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.

«Als Landesregierung stehen wir fest an der Seite der neu aufgestellten Meyer Werft als mitbestimmtes Unternehmen», sagte der SPD-Politiker. «Unser Engagement für den Standort hat bereits Zehntausende direkte und indirekte Arbeitsplätze gesichert.»

Stellenabbau in Papenburg geplant

Der Bund und das Land Niedersachsen haben die finanziell angeschlagene Meyer Werft vor gut einem Jahr gerettet: Beide erwarben jeweils 40 Prozent der Anteile. Geplant ist, dass sich der Kreuzfahrtschiffsbauer bis 2028 stabilisiert. In Papenburg sollen dazu mehrere Hundert der mehr als 3.000 Stellen über ein Freiwilligenprogramm abgebaut werden. 

Das Orderbuch der Werft ist voll, zuletzt standen Aufträge in Milliardenhöhe in den Büchern. Zur Meyer-Gruppe gehört auch die Rostocker Neptun-Werft.

© dpa-infocom, dpa:251212-930-415986/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Neue Schienenmaut festgelegt - Branche reagiert erleichtert

15:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Learning Tree International lanciert umfassende KI-gestü…

15:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Cyberangriff: Regierung bestellt russischen Botschafter ein…

15:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WOCHENAUSBLICK: Anleger hoffen auf Jahresendrally - US-Daten als …

15:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj besucht umkämpfte Stadt Kupjansk

15:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Polen entdeckt Migrantentunnel unter Grenzzaun zu Belarus

15:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.12.2025 - 15.15 Uhr

15:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Vier Jahre nach der Flut: 'Die Bahn ist zurück im Ahrtal'

15:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer