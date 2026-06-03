Milliardengeschäft mit Schwarzmarkt-Kippen brummt 03.06.2026, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eine Stange Markenzigaretten kostet in Deutschland grob gesagt 90 und 100 Euro - oder ein Bruchteil davon auf dem Schwarzmarkt. Die Nachfrage nach Hinterhof-Ware steigt, wie eine Studie zeigt.

Deutschlands Raucherinnen und Raucher kaufen immer häufiger gefälschte oder geschmuggelte Zigaretten. Wie aus einer KPMG-Studie im Auftrag des Marlboro-Herstellers Philip Morris International (PMI) hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland schätzungsweise 1,9 Milliarden illegale Zigaretten konsumiert und damit 0,2 Milliarden mehr als 2024 und 0,3 Milliarden mehr als 2023. Der Schwarzmarkt-Anteil am Zigarettenmarkt insgesamt stieg im vergangenen Jahr den Angaben zufolge von 2,2 auf 2,5 Prozent (2023: 2,1 Prozent). 

Für die Studie wurden leere Zigarettenpackungen aus Mülleimern geholt und in Entsorgungsanlagen eingesammelt, um sie auf ihre Steuerzeichen und Echtheit zu überprüfen. In Deutschland waren das rund 100.000 Packungen. Illegale Ware wird häufig in Hinterhöfen angeboten oder erst auf Nachfrage aus einem Bereich hinter der Ladentheke hervorgeholt.

In EU-Nachbarstaaten wie den Niederlanden, Belgien und Frankreich ist der illegale Anteil deutlich höher. Teilweise kommen die dort verkauften gefälschten Kippen aus illegalen Fabriken in Deutschland. Der Zoll und die Polizei gehen immer mal wieder gegen solche Anlagen vor, den Sumpf trockenlegen können sie aber nicht. Die Studienautoren schätzen, dass in Europa im vergangenen Jahr 55,3 Milliarden gefälschte oder geschmuggelte Zigaretten verkauft wurden und damit 5,9 Prozent mehr als 2024.

Europaweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 100 illegale Fabriken ausgehoben. Die Bundesrepublik gewinne für kriminelle Strukturen an Bedeutung und werde vom Transitland für Schmuggelware zunehmend zum Produktionsland gefälschter Ware, sagt Philip-Morris-Experte Tammo Körner. Das bestätigt auch Thomas Liebel von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft BDZ: Der illegale Tabakmarkt werde professioneller, arbeitsteiliger und für den Staat schwieriger kontrollierbar.

In Frankreich grassiert der Schwarzmarkt 

Frankreich ist die Hochburg des europäischen Kippen-Schwarzmarktes, dort beträgt der Anteil illegaler Zigaretten am Gesamtverkauf der Studie zufolge 41,4 Prozent, das waren 20,5 Milliarden Stück und damit 1,8 Milliarden mehr als 2024. Die Preise sind in Frankreich so hoch, dass Kriminelle am Schwarzmarkt besonders profitable Geschäfte machen. 

Tabakzigaretten sind in Frankreich etwa zwei Drittel teurer als in Deutschland. Laut dem Deutschen Zigarettenverband betrug der Durchschnittspreis für eine 20-Stück-Packung hierzulande im Jahr 2024 7,33 Euro, während es in Frankreich damals 12,07 Euro waren. Seither sind die Preise gestiegen, Markenzigaretten sind ohnehin teurer. 

Auch Belgien ist von der Kriminalität hart getroffen, dort wurden der Erhebung zufolge binnen eines Jahres 2,1 Milliarden illegaler Kippen verkauft. Das waren mehr als in Deutschland, wo siebenmal so viele Menschen leben wie in Belgien. In dem EU-Staat schätzen die Studienautoren die schwarzmarktbedingt entgangenen Steuereinnahmen auf knapp eine Milliarde Euro. In Deutschland fällt dieser finanzielle Schaden mit knapp 0,5 Milliarden Euro zwar geringer aus, in Zeiten knapper Staatskassen wirkt aber auch das wie ein herber Verlust.

«Je höher die Besteuerung ausfällt, desto größer sind die Gewinne für die organisierte Kriminalität und desto höher sind die Steuerausfälle», sagt Jan Mücke vom Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE). Er warnt daher vor steuerbedingten «Preisschocks» in Deutschland. Unlängst hatte die Bundesregierung erwogen, die Tabaksteuer deutlich anzuheben und Zigaretten in Deutschland dadurch wesentlich zu verteuern. «Das wäre ein Konjunkturprogramm für den Schwarzmarkt und ein Bremsklotz für den ehrlichen Händler», warnt Mücke.

Katrin Schaller vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) sieht es anders. «Tabaksteuererhöhungen sind die wirksamste Maßnahme, um Jugendliche vom Rauchen abzuhalten und rauchende Menschen zum Rauchstopp zu motivieren», sagt die Krebsforscherin. «Durch reduzierte Folgeerkrankungen spart das nicht nur viel Leid, sondern auch der Gesellschaft hohe Kosten.» 

Kriminelle entdecken Nikotinbeutel als Zusatzgeschäft

Erstmals haben die Studienautoren auch die Situation bei Nikotinbeuteln unter die Lupe genommen. Das sind tabakfreie Beutelchen, die man sich zwischen Backe und Zähne klemmt und dann Aromen schmeckt sowie Nikotin absorbiert. In einigen EU-Staaten ist ihr Verkauf erlaubt, in Deutschland nicht - dieses Verkaufsverbot ist ein Ärgernis für die Hersteller, die Nikotinbeutel als weniger schädliche Alternative zu Tabakzigaretten bewerben.

Für die Studie gingen Testkäufer in Geschäfte. In jedem sechsten Geschäft wurden sie fündig, obwohl diese Produkte dort gar nicht hätten sein dürfen. Dieser Nischenmarkt ist inzwischen so groß geworden, dass die organisierte Kriminalität nach Erkenntnissen der Studienautoren eingestiegen ist: Ein Drittel der Testkäufe waren gefälschte Produkte. Bei den oralen Nikotinprodukten inkludiert ist Snus, also Beutelchen mit Tabak. Sie spielen nur eine Nebenrolle.

Philip Morris und andere Anbieter fordern die Legalisierung von Nikotinbeuteln, um auch hierzulande einträgliche Geschäfte zu machen und den Schwarzmarkt zurückzudrängen. «Die organisierte Kriminalität nutzt die bestehende Nachfrage und den unsicheren Rechtsrahmen, wodurch Verbraucher häufig auf Produkte aus dem Schwarzmarkt zurückgreifen», sagt Philip-Morris-Experte Körner. «Diese unterliegen keinen Qualitätsstandards, untergraben jeden Verbraucher- und Jugendschutz und verhindern Steuereinnahmen für den Staat.»

Krebsforscherin Schaller sieht die Produkte kritisch. «Nikotin macht abhängig und birgt gesundheitliche Risiken.» Die Verpackungen dieser Produkte sähen harmlos aus wie bunte Bonbonpackungen, seien dies aber nicht. Sie kämen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gut an, was ein weiterer Grund zur Besorgnis sei. Bei Jugendlichen könne Nikotin die Hirnreifung beeinträchtigen, dies möglicherweise mit langfristigen Folgen, warnt Schaller und gibt zu bedenken, dass diese Produkte bislang nicht ausreichend erforscht seien.

© dpa-infocom, dpa:260603-930-165275/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 IRW-News: Uranium One Mining Corp.: Uranium One Mining Corp. gibt Abschluss einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung bekannt und erzielt damit einen Bruttoerlös von rund 3.008.401 $ Hauptdiskussion
2 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
4 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
US-Militär feuert Rakete auf Tanker vor iranischer Insel Kharg

6:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Militär: Weiterer Angriff des Irans abgewehrt

6:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen

6:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verlängerung für Ukrainer-Aufnahme mit Ausnahme für Männer?

6:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Militär: Iranische Angriffe in der Golfregion abgewehrt

6:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nach massiver Kritik: Aus für Trumps Opferfonds

6:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kuwait meldet feindliche Angriffe mit Raketen und Drohnen

6:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juni 2026

6:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer