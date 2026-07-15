Milliardenkonzern steigt ein:
Warum kauft ein Uranunternehmen 15,6 Prozent an einem Explorer für 0,10 CAD je Aktie?
Anzeige
Minister

Mehr Wettbewerb bei Fernzügen gut für Fahrgäste 15.07.2026, 03:03 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Fernverkehr auf der Schiene wird dominiert von den ICE und Intercity. Von mehr Konkurrenz erwartet der Verkehrsminister Vorteile für die Kunden - sieht aber auch ein Risiko.

Mehr Wettbewerb bei Fernzügen in Deutschland ist aus Sicht von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder grundsätzlich eine gute Sache für Fahrgäste - allerdings dürften sich neue Unternehmen nicht nur lukrative Strecken schnappen und die Anbindung ganzer Regionen vernachlässigen. «Im Grundsatz kann man überhaupt nichts gegen Wettbewerb auf der Schiene haben, aus Kundensicht jedenfalls überhaupt nicht», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass die Fernzuganbindungen abseits der großen Metropolregionen erhalten blieben. 

Nicht nur lukrative Strecken heraussuchen

«Ich möchte natürlich nicht, dass es ein Unternehmen gibt, das sich nur lukrative Strecken raussucht und mit den lukrativen Strecken viel Geld verdient und es an anderen Stellen im Netz und in der Verbindung ein Problem gibt», sagte Schnieder. «Wenn sich das System komplett umkehrt, und das im großen Stile nicht mehr der Fall wäre, dann wäre das eine Marktentwicklung, bei der man überlegen muss: Kann ich das verändern? Muss ich das verändern?»

Hintergrund ist der angekündigte Markteinstieg des italienischen Unternehmens Italo, das ab 2028 den ICE und Intercity der bundeseigenen Deutschen Bahn Konkurrenz machen will. Die Pläne sehen vor, zunächst die Strecken München-Frankfurt-Köln-Dortmund im Stundentakt und München-Berlin-Hamburg alle zwei Stunden zu fahren. Italo will dafür 30 Hochgeschwindigkeitszüge für 56 tägliche Zugverbindungen ab dem Frühjahr 2028 auf die Gleise schicken. 

Bahnbranche in Aufruhr

Die Bahnbranche ist seit dieser Ankündigung in Aufruhr. Fahrgastverbände, Gewerkschaften, Verkehrsverbünde und die Bahn selbst warnen davor, dass der Markteinstieg von Italo zulasten des Regional- und Fernverkehrs in der Fläche gehen könnte. 

Die Verbünde im Regionalverkehr warnen davor, auf dem ohnehin schon zu vollen Netz rund um die Knoten nicht mehr zum Zug zu kommen. Im Fernverkehr wiederum gibt es die Befürchtung, dass die Bahn Nebenverbindungen nicht mehr finanzieren kann, wenn sie auf den wirtschaftlichen Rennstrecken zwischen den Metropolregionen Trassen abgeben müsste. 

Bisher nur ein größerer Wettbewerber im Fernverkehr

Derzeit dominiert die Deutsche Bahn rund 95 Prozent des Fernverkehrs in Deutschland - in ihren Fernzügen waren allein im vergangenen Jahr 136 Millionen Menschen unterwegs. Der nahezu einzige größere Wettbewerber ist die Reiseplattform Flix mit ihren grünen Zügen. Dass jetzt ein Unternehmen dazukomme, sei also gar nichts Neues, sagte Minister Schnieder. «Nein, da kommt nur einer, der vielleicht andere Ambitionen hat, vielleicht einen anderen Rahmen anbietet.»

Die Bundesnetzagentur hat kürzlich entschieden, dass Wettbewerber der Bahn künftig auf stark ausgelasteten Strecken mindestens ein Viertel der dortigen Kapazitäten erhalten müssen. 

Das bedeutet, dass auf stark ausgelasteten Korridoren mit ausgewiesenen Kapazitätsobergrenzen, wie es etwa für die Knoten München und Frankfurt geplant ist, mindestens ein Konkurrenzunternehmen der Bahn verkehren können soll.

Anreize über Schienenmaut

«Wir müssen das Schienennetz diskriminierungsfrei dem Wettbewerber zur Verfügung stellen», betonte Minister Schnieder. Gleichzeitig müsse man schauen, dass die Konnektivität erhalten bleibe, «also Versorgung grundsätzlich in der Fläche und nicht nur zum Beispiel zwischen München und Berlin». 

Um das sicherzustellen, habe die Politik einige Instrumente. «Wir können für bestimmte Strecken Anreize setzen, indem wir zum Beispiel Trassenpreise unterschiedlich ausgestalten.» Lukrative, vielbefahrene Strecken könnten demnach höher bepreist werden. Trassenpreise sind eine Art Schienenmaut, die jedes Bahnunternehmen für die Nutzung der von ihm gewünschten Strecken Trassen zahlen muss. Zuständig für die Vergabe der Strecken ist die für die Infrastruktur zuständige Gesellschaft DB InfraGo. 

Flix plant ebenfalls Ausweitung

Auch Flix will 2028 seine Präsenz im Fernverkehr deutlich ausweiten. Das Unternehmen hat für rund 2,4 Milliarden Euro 65 neue Fernzüge beim spanischen Hersteller Talgo bestellt - ein deutlicher Zuwachs zu den derzeit 15 gebrauchten Zügen, mit denen das Unternehmen unterwegs ist. Die Talgo-Fahrzeuge sollen künftig das Rückgrat der Flix-Fernzugflotte bilden. «Wir wollen zig Millionen zusätzliche Passagiere auf die Schiene bringen», sagte Flix-Chef André Schwämmlein kürzlich dem Zeitungsnetzwerk RND. 

Von Italos geplantem Markteintritt sieht sich das Unternehmen nicht betroffen. Das werde vor allem ein Problem für die Deutsche Bahn, meinte Schwämmlein. Dass die neuen Regeln der Bundesnetzagentur wirklich so kommen, sei noch völlig offen, teilte der Flix-Chef zudem der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Die DB InfraGo habe bereits rechtliche Bedenken angemeldet, eine gerichtliche Auseinandersetzung darüber sei absehbar. «Für den Wettbewerb auf der Schiene ändert sich damit auf absehbare Zeit: überhaupt gar nichts», betonte Schwämmlein.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-386187/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
2 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
3 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
4 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
5 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Jordanien fängt drei Raketen aus dem Iran ab

8:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Quartalszahlen und Ausblick treiben ASML vorbö…

8:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax behauptet sich über 25.000 Punkten

8:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Von der Leyen will in Kiew Initiativen zur Verteidigung ank…

8:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran: US-Angriff trifft Weizensilo

8:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Maschinenbau: Mehr Schutz vor unfairem Wettbewerb aus China

8:06 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Chinas Wirtschaft wächst langsamer als erwartet

8:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: GCM Grosvenor stärkt Geschäftsentwicklung in Europa mit …

8:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer