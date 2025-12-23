Minister Rainer für Videoüberwachung in Schlachthöfen 22.12.2025, 23:06 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Was bringt verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen? Agrarminister Rainer erklärt, warum er einen Gesetzentwurf plant und wie kleinere Betriebe behandelt werden sollen.

Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer plant die Einführung einer verpflichtenden Videoüberwachung in Schlachthöfen. «Ab einer bestimmten Größe wird es eine verpflichtende Videoüberwachung geben. Kleinere Schlachtstätten werden ausgenommen», sagte der CSU-Politiker der «Rheinischen Post». Bislang sei das freiwillig. 

Er sehe das als Qualitätsmerkmal für die Schlachtbetriebe, sagte Rainer. «Und wenn es Unregelmäßigkeiten gibt, dann hilft das auch den Veterinärbehörden vor Ort.» Zeitnah werde er daher einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Videoüberwachung in Schlachthöfen einbringen. «Die Ampel-Regierung ist daran gescheitert. Wir machen das jetzt», sagte der Minister.

Zugleich kündigte Rainer an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorgehen zu wollen. «Wir müssen da ran, das geht so nicht. Es ist ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen werden», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:251222-930-459288/1

