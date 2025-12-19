Ministerin

Neue Bauförderung wird gut genutzt 19.12.2025, 08:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Seit Dienstag gibt es wieder Fördergeld für Neubauprojekte mit EH-55-Energiestandard. Wie kommt das an?

Die reaktivierte Förderung für Neubauten mit dem beliebten Energiestandard EH 55 wird nach Angaben der Bundesregierung gut genutzt. Nach den ersten drei Tagen sei bereits jeder siebte Euro aus dem Fördertopf vergeben, sagte Bauministerin Verena Hubertz der Deutschen Presse-Agentur. 

In der kurzen Zeit seien 11.600 Wohneinheiten, also Einfamilienhäuser und Wohnungen, gefördert worden. «Das sind fertige Baupläne, die endlich ein Zuhause werden», sagte die SPD-Politikerin. Die Bauherren nehmen dafür staatlich verbilligte Kredite in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro auf. 

Ziel: Bereits geplante Wohnungen auch wirklich bauen

Die Förderung für Neubauten mit dem Energiestandard EH 55 läuft seit dem 16. Dezember wieder. Die Bundesregierung stellt dafür 800 Millionen Euro bereit. Gefördert werden der Neubau und Erstkauf von Wohngebäuden, die die Anforderungen an ein Effizienzhaus 55 erfüllen, also nur 55 Prozent der Energie eines Standardhauses verbrauchen. 

Voraussetzung ist, dass die Häuser mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Gas- und Ölheizungen sind ausgeschlossen.

Die Ampel-Regierung hatte die EH-55-Förderung 2022 eingestampft mit dem Argument, dieser Energiestandard habe sich längst etabliert. Daher sollte fortan der strengere und teurere Standard EH 40 gefördert werden. In der Folge legten viele Investoren ihre Planungen für EH-55-Häuser auf Eis und bauten überhaupt nicht. Diese bereits geplanten Häuser sollen mit der reaktivierten Förderung nun endlich gebaut werden.

© dpa-infocom, dpa:251219-930-444802/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

10:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erlä…

10:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Nationalbank: Stabilisierung der Konjunktur in...

10:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Hornbach Holding unter Druck nach finalen …

9:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Knapp im Plus am großen …

9:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundestag billigt Kompromiss für Kassenbeiträge

9:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verbraucher nehmen mehr Kredite für Konsum auf

9:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt

9:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer