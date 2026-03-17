Monatskarte in Großstädten oft teurer als Deutschlandticket 16.03.2026, 23:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der ADAC hat Tarife für Bus, Bahn und Tram in 25 Großstädten in Deutschland untersucht. Es gibt große Unterschiede.

Monatskarten in deutschen Großstädten können preislich im Vergleich zum Deutschlandticket oftmals nicht mithalten. Das ist das Ergebnis eines ADAC-Vergleichs, bei dem die Tarife für Bus, Bahn und Tram in 25 Großstädten untersucht wurden.

Das Deutschlandticket, das bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig ist, kostet aktuell monatlich 63 Euro. Im Durchschnitt kosten Monatstickets in den untersuchten Großstädten 103,33 Euro. Die Preise bewegen sich zwischen 71,40 Euro in München und 140,50 Euro in Köln und Bonn. Als Geltungsbereich wurde jeweils das innere Stadtgebiet gewählt.

Die Monatstickets unterscheiden sich teilweise durch zusätzliche Leistungen: So sei ein Monatsticket in München etwa übertragbar und es können mehrere Kinder bis 14 Jahre mitgenommen werden.

Preise für Tickets in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen

Laut ADAC stiegen die Preise in den vergangenen fünf Jahren über alle Ticketarten hinweg um durchschnittlich 27 Prozent - und liegen damit leicht über der kumulierten Inflation von 22 Prozent. Auch die Einführung des D-Tickets vor rund drei Jahren dürfte Einfluss auf die Preisstruktur vieler Verkehrsverbünde gehabt haben. Mehr als 14 Millionen Menschen nutzen das Abo derzeit.

Tagestickets lohnen sich schnell - Wochentickets vielerorts Auslaufmodell

Auch Einzeltickets rechnen sich eher selten. Die Preise reichen laut ADAC von 2,90 Euro in Erfurt bis mehr als 4,20 Euro in Augsburg und München. In einem Großteil der Städte lohnt sich ein Tagesticket demnach ab drei, in Bielefeld, Hamburg, Karlsruhe, Stuttgart und den sechs untersuchten Ruhrgebietsstädten bereits ab zwei Einzelfahrten.

Der Preis für ein Tagesticket beträgt dem Vergleich zufolge im Schnitt 8,44 Euro. Am teuersten fährt man demnach in Berlin mit 11,20 Euro. Am billigsten ist ein Tagesticket in Bielefeld. 

Die Wochentickets, die es mittlerweile nur noch in 15 der 25 untersuchten Städte gibt, liegen bei einem Durchschnittspreis von 32,46 Euro. Im Vergleich zum Deutschlandticket lohne das Wochenticket daher nur in manchen Fällen, - etwa für Touristen - und sei in vielen Kommunen ein Auslaufmodell, so der ADAC.

© dpa-infocom, dpa:260316-930-825634/1

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