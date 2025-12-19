Musk gewinnt Rechtsstreit um Milliarden-Aktienpaket von 2018 19.12.2025, 22:46 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Elon Musk musste jahrelang um über 300 Millionen Tesla-Aktien bangen. Jetzt entschied ein Gericht zugunsten des Tech-Milliardärs.

Tesla-Chef Elon Musk hat sich im jahrelangen Rechtsstreit um ein riesiges Aktienpaket aus dem Jahr 2018 durchgesetzt. Die etwa 304 Millionen Aktien sind zum aktuellen Kurs etwas mehr als 146 Milliarden Dollar (rund 124,6 Mrd Euro) wert. Das Oberste Gericht im US-Bundesstaat Delaware hob die Entscheidung einer Richterin auf, die das Vergütungspaket nach einer Aktionärsklage gekippt hatte. Die Aufhebung des gesamten Pakets sei eine zu harte Maßnahme gewesen, urteilten die Richter.

Musk hatte 2018 das Recht bekommen, die Papiere in zwölf Schritten zu erwerben, wenn die Firma in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren hochgesteckte Ziele erfüllt. Tesla knackte die Zielmarken deutlich schneller. Das Paket war zu diesem Zeitpunkt mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Zweifel an Transparenz

Ein Aktionär klagte jedoch am damaligen Tesla-Sitz im Bundesstaat Delaware gegen die Musk-Vergütung. Und eine Richterin entschied Anfang 2024, dass die Zuteilung des Pakets nicht rechtens gewesen sei. Musk habe bei Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat des Elektroauto-Herstellers zu viel Einfluss im Hintergrund gehabt - und den Anteilseignern sei dies verschwiegen worden, argumentierte sie. Eine Reaktion von Musk war, Teslas offiziellen Firmensitz von Delaware nach Texas zu verlegen.

Eine ungewöhnliche Wendung bekam der Fall, nachdem die Tesla-Aktionäre bei einer Hauptversammlung im Juni 2024 das Paket aus dem Jahr 2018 noch einmal billigten - diesmal mit mehr Informationen allein schon durch den aufsehenerregenden Prozess. Die Richterin blieb jedoch bei ihrer Ablehnung. Tesla ging in Delaware in Berufung und stellte inzwischen eine höhere Hürde für solche Aktionärsklagen auf.

Ersatzaktien nun nicht mehr nötig

Angesichts des Rechtsstreits hatte Tesla Musk im vergangenen August die Aussicht auf ein Ersatzpaket aus 96 Millionen Aktien gewährt, die er nach zwei Jahren bekommen sollte. Er hätte die Anteile für 23,34 Dollar pro Aktie erwerben können - so wie einst auch die 2018 zugesagten Papiere. Tesla schränkte allerdings ein, dass diese neue Zuteilung hinfällig wird, wenn das alte Paket vom Gericht wiederhergestellt werden sollte.

Neues Paket im Billionenwert

Im November bekam Musk zudem die Aussicht auf ein neues Riesen-Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar. Insgesamt könnte er bis zu 423,74 Millionen Tesla-Aktien bekommen - in zwölf Stufen, die meist an Schritte von zusätzlichen 500 Milliarden Dollar beim Börsenwert gekoppelt sind. Eine der Zielmarken ist, dass Tesla in zehn Jahren an der Börse mindestens 8,5 Billionen Dollar auf die Waage bringen soll. Zu weiteren Voraussetzungen gehört, dass Musk das Jahrzehnt in der Chefetage bleibt - und Tesla eine Million Robotaxis im Einsatz hat und eine Million KI-Roboter ausliefert.

Musk kommt nach Schätzung des Finanzdienstes Bloomberg bereits jetzt auf ein Vermögen von mehr als 640 Milliarden Dollar, das hauptsächlich aus Aktien von Tesla sowie der von ihm geführten Raumfahrtfirma SpaceX besteht.

© dpa-infocom, dpa:251219-930-448703/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Amazon-Chef über Deutsche als «Kontrollfreaks»

Gestern 23:02 Uhr • Artikel • dpa

Weitere US-Sanktionen gegen Maduros Familie in Venezuela

Gestern 22:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter

Gestern 22:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien New York Schluss: Erholung hält an - großer Verfall mit …

Gestern 22:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Frankreich scheitert mit Antrag auf Shein-Blockade - …

Gestern 22:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Bund bestellt 200 Schützenpanzer und 84 Radhaubitzen

Gestern 22:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Roche und Novartis erzielen Einigung mit US-Regierung

Gestern 22:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Merz zu Ukraine-Kredit: 'Diese Lösung ist sogar besser'

Gestern 21:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer