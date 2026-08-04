Musks SpaceX mit Verlust in erstem Quartal an der Börse 04.08.2026, 20:35 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk nahm bei ihrem Börsengang im Juni so viel ein wie kein anderes Unternehmen zuvor. Ihr Geschäft wirft unterdessen weiterhin hohe Verluste ab.

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat das Quartal mit ihrem Rekord-Börsengang mit einem weiteren Verlust abgeschlossen. Unterm Strich liefen rote Zahlen von 541 Millionen Dollar auf, nach einem Minus von rund einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um fast 92 Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar. SpaceX übertraf damit deutlich die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 6,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten.

Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist nach wie vor der Satelliten-Internetdienst Starlink. Im vergangenen Quartal wuchs der Starlink-Umsatz im Jahresvergleich um fast zwei Drittel auf rund 4,3 Milliarden Dollar. Auf Musks Internet aus dem All greifen unter anderem mehr Fluggesellschaften zurück. Das operative Ergebnis legte um 80 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Dollar zu.

Die Zahl der Starlink-Kunden wuchs binnen drei Monaten von 10,3 auf 12 Millionen. Mit neuen Satelliten soll Starlink auch direkt Smartphones ins Netz bringen und könnte so mit Telekommunikations-Firmen konkurrieren.

Auf und Ab für Aktie

SpaceX war Mitte Juni mit einem Rekorderlös von 75 Milliarden Dollar an die Börse gegangen. Mit dem Ausgabepreis von 135 Dollar gab sich Musks Unternehmen zum Debüt eine Bewertung von fast 1,8 Billionen Dollar. Das stand in krassem Kontrast zum aktuellen Geschäft - aber SpaceX rechtfertigte die Bewertung mit großen Plänen bei Künstlicher Intelligenz. 

In den ersten Wochen nach dem Börsengang stieg der Kurs - angetrieben unter anderem vom Interesse von Privatanlegern - bis auf gut 225 Dollar. Inzwischen fiel die Aktie unter den Ausgabepreis und ging am Dienstag bei rund 125 Dollar aus dem regulären US-Handel. In einer ersten Reaktion gab es im nachbörslichen Handel einen Kursrückgang von bis zu acht Prozent. Am Donnerstag läuft die Haltefrist für weitere Aktien von Firmeninsidern und frühen Investoren aus, die dann in den Handel kommen könnten.

SpaceX ist in den vergangenen Jahren unverzichtbar für das US-Raumfahrtprogramm geworden. Aktuell investiert die Firma in großem Stil in die große Rakete Starship, die noch Testflüge absolviert. Sie soll es deutlich günstiger machen, Nutzlast ins All zu bringen.

© dpa-infocom, dpa:260804-930-484448/1

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