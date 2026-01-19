Negativrekord

Mittelständler kommen schwerer an Kredite 19.01.2026, 10:36 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wegen der Wirtschaftsflaute erhalten kleine und mittlere Firmen immer schwieriger Kredite, denn Banken schauen genauer hin. Die Förderbank KfW verzeichnet Rekorde. Eine Branche trifft es besonders.

Mittelständler in Deutschland kommen wegen der Wirtschaftskrise immer schwerer an Kredite. In einer Umfrage der Förderbank KfW berichteten 37,8 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen von erschwerten Vergabebedingungen im Schlussquartal 2025. Das sei ein Plus von 3,9 Prozentpunkten zum Vorquartal und ein neuer Höchststand. Bei Großunternehmen liege der Anteil mit 29,4 Prozent zwar unter dem bisherigen Spitzenwert, aber neun Prozentpunkte höher als im Vorquartal.

Bereits seit drei Jahren berichteten Mittelständler von strengen Maßstäben der Banken bei Kreditverhandlungen. «Banken scheinen wegen der vielfältigen wirtschaftlichen Herausforderungen von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten der Unternehmen auszugehen und agieren daher vorsichtig», sagte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher.

Einzelhandel besonders betroffen

Die Förderbank wertet jedes Quartal Daten aus den Konjunkturumfragen des Ifo-Instituts aus. Branchenübergreifend hätten die Hürden für Kreditvergaben Höchstwerte erreicht, hieß es. Im Mittelstand waren demnach besonders der Einzelhandel (45,2 Prozent) und Dienstleistungssektor (41,4 Prozent) betroffen. Bei Großunternehmen wurden Rekordwerte im Einzelhandel (49,7 Prozent) und Großhandel (41,7 Prozent) festgestellt.

Nur rund jeder fünfte Mittelständler führte laut KfW im vierten Quartal Kreditverhandlungen - deutlich weniger als im langfristigen Schnitt. Die Wirtschaftsflaute dämpfe das Kreditinteresse der Firmen, sagte Schumacher. Bei den Großunternehmen dagegen stieg der Anteil deutlich um 4,3 Prozentpunkte auf knapp ein Drittel und erreichte damit fast das langfristige Mittel.

© dpa-infocom, dpa:260119-930-565332/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
2 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
3 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
5 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
7 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: Sparsame Kunden kosten Douglas Gewinn - Aktie verliert

12:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH/DAVOS/ROUNDUP/Oxfam: Vermögen von Milliardären legt rasant zu…

12:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: EU kontert Trumps Zolldrohung - Eskalation im Handelsstreit…

12:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

RTL kündigt die nächste Raab-Show an - nun mit Schöneberger

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutschland und Frankreich: Junge Wachstumsfirmen in Europa halten

12:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Starmer: Mit Trump über Missverständnis zu Grönland geredet

12:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Zollsorgen werfen Dax unter 25.000 Punkte zurück…

12:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/'Richtig geile Autos': Schneider wirbt für Elektro-Prämie…

12:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer