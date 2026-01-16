Neue E-Auto-Prämie soll rückwirkend ab Jahreswechsel gelten 15.01.2026, 23:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Ampel-Koalition stellte sie ein, um Haushaltslöcher zu stopfen – nun soll es eine neue Kaufprämie für E-Autos geben. Wie viel Geld fließen soll und ab wann sie gilt.

Bestimmte Autokäufer in Deutschland können für in diesem Jahr neu zugelassene E-Autos auf eine neue Kaufprämie bauen. Sie soll rückwirkend für E-Autos gelten, die seit dem Jahreswechsel neu zugelassen wurden, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Je nach Einkommen, Familienstand und weiteren Kriterien sollen demnach Zuschüsse zwischen 1.500 und 6.000 Euro möglich sein.

«Die Mittel reichen für geschätzt 800.000 Fahrzeuge in den nächsten drei bis vier Jahren», sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider der Zeitung. Er sehe das Programm als Anschub für die heimische Branche, die starke Elektroautos im Angebot habe, sagte der SPD-Politiker.

Union und SPD hatte sich im vergangenen Jahr auf neue milliardenschwere Kaufanreize geeinigt, die insbesondere Haushalten mit kleinem und mittlerem Einkommen zugutekommen sollen. Für Familien mit Kindern soll es demnach mehr Geld geben. Die festgelegte Einkommensgrenze liegt bei 80.000 Euro zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen.

Schneider will heute Details vorstellen

Geplant ist, dass Schneider an diesem Freitag (9.30 Uhr) Details zur Neuauflage der Kaufprämie vorstellt. Eine frühere Prämie für elektrische Pkw hatte die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP Ende 2023 abrupt eingestellt, um Haushaltslöcher zu stopfen.

Bis Autokäuferinnen und -käufer die neue Prämie bekommen, könnten noch einige Monate vergehen. Es müsse erst ein entsprechendes Portal freigeschaltet werden, heißt es in der «Bild». Anträge könnten voraussichtlich ab Mai gestellt werden.

© dpa-infocom, dpa:260115-930-551936/1

