Neuer Testlauf

Deutsche Rakete soll auf Umlaufbahn 09.04.2026, 01:31 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Europas Raumfahrtindustrie will selbstständiger werden. Der zweite Testflug der deutschen «Spectrum»-Rakete soll am Donnerstag stattfinden - es wäre ein großer Schritt.

Das bayerische Raumfahrtunternehmen Isar Aerospace steht vor einem bahnbrechenden Einschnitt in der deutschen Raumfahrtgeschichte: Am Abend soll mit dem zweiten Testflug die deutsche Weltraumrakete «Spectrum» gestartet und möglichst auf eine Erdumlaufbahn gebracht werden. Das Zeitfenster öffne sich um 22.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ), teilte Isar Aerospace in München mit. Der Startversuch soll live ab 21.00 Uhr auf YouTube übertragen werden. 

Versuch scheitert an Fischer

Ein Ende März vorbereiteter Versuch war im letzten Moment an einem norwegischen Fischer gescheitert. Skipper Olafur Einarsson war nach eigenem Bekunden mit seinem Boot in die maritime Sicherheitszone um den norwegischen Weltraumbahnhof Andøya  gefahren und hatte diese nicht rechtzeitig verlassen - der Countdown musste abgebrochen werden. 

Auf der «Spectrum» getauften Rakete ruhen große Hoffnungen. Sie soll nach der Serienreife zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen wenige hundert Kilometer über dem Erdboden bringen. Nach Worten von Isar-Aerospace-Chef Daniel Metzler ist das Unternehmen jetzt schon bis zum Jahr 2028 ausgebucht, obwohl die Rakete nicht serienreif ist.

Abhängigkeit von Space X 

Europa ist derzeit vor allem auf das US-Unternehmen Space X des Milliardärs Elon Musk angewiesen, um Satelliten ins All befördern zu können. Nach den Worten Metzlers starteten die USA im vergangenen Jahr 198 Raketen, der Rest der Welt 124, Europa lediglich acht. 

Der erste Testflug der «Spectrum»-Rakete hatte vor gut einem Jahr, am 30. März 2025, stattgefunden. Nach 30 Sekunden war der Flugkörper ins Meer gestürzt. Dies wurde damals als Erfolg gewertet, da wichtige Erkenntnisse für die weitere Entwicklungsarbeit gewonnen worden seien.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-921230/1

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