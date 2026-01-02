Entscheidendes Signal:
J.P. Morgan sieht 5.000–6.000 US-Dollar Gold!!!
Anzeige
Norwegen

Fast alle neu zugelassenen Pkw sind Elektroautos 02.01.2026, 13:17 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der norwegische Staat fördert den Kauf und das Fahren von E-Autos seit Jahren massiv. Jetzt hat das skandinavische Land bei der E-Mobilität neue Spitzenwerte erreicht.

Fast jeder 2025 in Norwegen neu zugelassene Pkw war ein Elektroauto. Wie die Organisation für Straßenverkehrsinformation (OVF) mitteilte, hatten 95,9 Prozent aller neu registrierten Pkw einen E-Antrieb. Der Anteil der neuen Diesel-Pkw lag demnach bei einem Prozent, Benziner machten nur 0,3 Prozent der Neuzulassungen aus. Die restlichen neu zugelassenen Pkw waren Hybridautos.

Auch wenn beide Märkte allein schon wegen ihrer Größe nur bedingt zu vergleichen sind: Deutschland ist von solchen Zahlen weit entfernt. Für das gesamte Jahr 2025 liegen noch keine Zahlen vor, doch von Januar bis November machten reine Elektroautos in der Bundesrepublik laut Kraftfahrt-Bundesamt 18,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus. 

Die beliebteste Automarke in Norwegen ist aktuell Tesla. Fast jeder fünfte der rund 180.000 neu zugelassenen Pkw war 2025 laut OVF-Statistik ein Tesla. Mit gut 13 Prozent lag Volkswagen demnach auf dem zweiten Platz der meistgekauften Neuwagen.

Erstmalig fahren mehr Pkw mit Strom als mit Diesel

2025 war demnach auch das Jahr, in dem der Anteil der Elektroautos am gesamten Pkw-Bestand in Norwegen erstmalig den der Dieselautos übertraf. Pkw mit E-Antrieb machten mit 32,5 Prozent den größten Anteil auf den norwegischen Straßen aus, während rund 31 Prozent mit Diesel- und gut 23 Prozent mit Benzinmotor fuhren. Den Rest machten Hybridmodelle aus.

In Deutschland lag der Anteil der Elektroautos am gesamten Fahrzeugbestand Stand 1. Oktober bei 3,9 Prozent - inzwischen dürfen es rund 4 Prozent sein. 

Seit Jahren fördert der norwegische Staat Autos mit E-Antrieb massiv - sowohl steuerlich als auch mit ausreichend Parkplätzen, Ladestationen und anderen Vorteilen für Fahrer von Elektroautos.

Einer der Gründe für den Rekord bei der Zulassung von Pkw mit Elektromotor im vergangenen Jahr dürfte eine Änderung bei der Mehrwertsteuer sein. Zum Jahresbeginn wurde der Steuerfreibetrag beim Kauf von Elektroautos in Norwegen deutlich gesenkt. Viele Käufer schlugen deshalb noch 2025 zu. 

«Wir sehen die Wirkung einer langfristigen und zielgerichteten Elektroauto-Politik und wie sich konkrete Steuerentscheidungen unmittelbar auf den Markt auswirken», erklärte OVF-Direktor Geir Inge Stokke laut der Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:260102-930-490650/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
2 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
3 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
5 Spanien: Inflation sinkt auf 3 Prozent Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025 Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart

16:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Jemen: Angriffe im Süden befeuern Sorge vor Eskalation

16:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien New York: KI-Optimismus eher Strohfeuer zum …

16:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktivisten: Zehn Tote und Dutzende Festnahmen bei Protesten im Iran…

16:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Wie TSMC seine Dominanz ausbaut: US-Freigaben und neue Rekorde

16:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Devisen: Euro gibt zum US-Dollar zum Jahresstart nach

16:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Tesla-Auslieferungen fallen - Musk sieht Zukunft woanders…

16:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Finnland: Besatzung auf verdächtigem Schiff verhört - …

16:25 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer