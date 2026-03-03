Hebt diese Aktie ab?:
80 % Software-Margen, Milliardenmarkt, politischer Rückenwind – hebt diese Aktie jetzt ab?
Anzeige

Nur bei jedem zehnten Paar ist die Frau Hauptverdienerin 03.03.2026, 07:47 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Mann arbeitet voll und bringt den Großteil des Einkommens nach Hause, die Frau verdient weniger. Wo dieses Muster besonders deutlich wird.

Nur in wenigen Fällen trägt die Frau in Deutschland einen größeren Teil zum gemeinsamen Einkommen bei als der Mann. Lediglich in jedem zehnten Paarhaushalt (9,9 Prozent) hatte die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das Statistische Bundesamt zum Internationalen Frauentag am 8. März anhand von EU-Daten mit. Damit ist der Anteil der Frauen als Hauptverdienerinnen seit 2021, als er bei 10,5 Prozent lag, sogar leicht gesunken.

Bei gut der Hälfte der Paare (55,8 Prozent), die in einem Haushalt zusammenleben, war der Mann Hauptverdiener. 2021 waren es allerdings noch knapp 59 Prozent. «Insgesamt hat sich die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern beim Blick auf die Einkommensverteilung in den letzten Jahren wenig verändert», schreiben die Statistiker. 

In gut jedem dritten Paarhaushalt (34,3 Prozent) lagen Mann und Frau beim Einkommen in etwa gleichauf. Der Anteil solcher Haushalte ist seit 2021 (damals 30,7 Prozent) gestiegen. Als Haupteinkommensperson gilt die Person, deren Nettoeinkommen für 60 Prozent oder mehr des gemeinsamen Einkommens steht. Die Zahlen stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC).

Ohne Kinder sind Unterschiede geringer – mit Kindern stärker

Bei Paaren ohne Kinder im Haushalt ist das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern etwas weniger stark. In 11,4 Prozent der Fälle hatte hier die Frau das höhere Einkommen und in 50,1 Prozent der Mann. Bei 38,5 Prozent der Paare ohne Kinder hatten beide ein etwa gleich hohes Einkommen.

In Paarfamilien mit Kindern im Haushalt sind Frauen noch seltener die Hauptverdienerin. Hier hatte die Frau in nur 7,7 Prozent der Fälle das höhere Einkommen. In knapp zwei von drei solcher Haushalte (64,6 Prozent) war dagegen der Mann Hauptverdiener. In gut einem Viertel der Paarhaushalte mit Kindern lagen Frau und Mann etwa gleichauf.

Ein Grund für die größeren Einkommensunterschiede bei Paaren mit Kindern: Mütter arbeiten laut Statistik deutlich öfter in Teilzeit als erwerbstätige Frauen insgesamt. Bei den Männern ist es umgekehrt: Hier arbeiten Väter seltener in Teilzeit.

© dpa-infocom, dpa:260303-930-760540/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
2 Nato-Chef fordert Rückendeckung für USA und Israel Hauptdiskussion
3 Großbritannien: Stimmung in den Industriebetrieben trübt sich überraschend ein Hauptdiskussion
4 Warnstreiks im Nahverkehr haben begonnen Hauptdiskussion
5 Lage immer dramatischer: Novo Nordisk – Aktie bricht ein. Das sind die neuen Kursziele Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktien Frankfurt: Talfahrt beschleunigt - Iran-Krieg weckt …

11:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Italien: Inflation steigt deutlich

11:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran-Krieg - Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse

11:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent

11:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/IAEA: Neue Schäden an Gebäuden iranischer Atomanlage

11:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse profitiert von Iran-…

11:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Beiersdorf nach den Zahlen: Aktienkurs taumelt. Das könnte bitter …

11:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/EU-Agentur: Erneut deutlicher Rückgang von Asylanträgen

11:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer