Nvidia-Chef

Bleibe in Kalifornien auch bei Reichensteuer 07.01.2026, 03:13 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Eine neue Abgabe für Milliardäre in Kalifornien ist zwar noch lange nicht beschlossene Sache - aber einige Tech-Reiche suchen bereits das Weite. Der Chef eines KI-Aufsteigers will jedoch bleiben.

Die Aussicht auf eine mögliche Milliardärs-Steuer in Kalifornien spaltet das Silicon Valley. Einige Superreiche leiteten bereits den Rückzug auf dem Bundesstaat ein, während andere abwinken. So sagte Nvidia-Chef Jensen Huang dem Sender Bloomberg TV, er habe nicht einmal darüber nachgedacht, wegzuziehen. «Wir haben uns entschieden, im Silicon Valley zu leben - und welche Steuern auch immer sie einführen wollen, so sei es.»

Unter anderem Google-Mitgründer Larry Page soll hingegen dabei sein, die Zelte in Kalifornien abzubrechen. Die Gesellschaft, die das Vermögen seiner Familie verwaltet, zog im Dezember nach Delaware um, wie die Website «Business Insider» unter Berufung auf Unterlagen bei Behörden in beiden Bundesstaaten berichtete. Der milliardenschwere Investor Peter Thiel verlegte seine Finanzfirma laut Bloomberg nach Florida. David Sacks, ein Risikokapitalgeber und momentan KI-Beauftragter von Präsident Donald Trump, verlegte seinen Sitz ins texanische Austin. Dorthin zog Tech-Milliardär Elon Musk schon vor Jahren um.

Reichensteuer könnte im November zur Abstimmung stehen

Die vorgeschlagene einmalige Abgabe von fünf Prozent auf große Vermögen ist noch lange nicht beschlossene Sache. Aktuell läuft noch eine Unterschriften-Kampagne, um die Maßnahme Wählern in Kalifornien im November 2026 zur Abstimmung vorzulegen. Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sprach sich dagegen aus. Mit dem eingenommenen Geld sollen nach Plänen der Initiatoren unter anderem Finanzierungslücken im Gesundheitswesen und Bildungsbereich gestopft werden. Wird die Abgabe beschlossen, soll sie für Milliardäre gelten, die am 1. Januar ihren Sitz in Kalifornien hatten.

Google-Mitgründer Page steht in der Reichen-Rangliste des Finanzdienstes Bloomberg aktuell auf dem zweiten Platz nach Musk mit einem geschätzten Vermögen von 270 Milliarden Dollar. Es besteht vor allem aus Aktien der Google-Mutter Alphabet. Page wohnte lange in Palo Alto, nicht weit von der Google-Zentrale in Mountain View. Nvidia-Mitgründer Huang rangiert in der Bloomberg-Liste auf Platz 9 mit einem Vermögen von rund 155 Milliarden Dollar. Nvidia hat die Zentrale in Santa Clara, wo auch andere Chipkonzerne wie Intel und AMD zuhause sind.

© dpa-infocom, dpa:260107-930-507241/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
4 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
5 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
6 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Tresor-Coup: Ermittler schätzen Beute auf 30 Millionen Euro Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Steigende Arbeitslosigkeit zum Jahresende erwartet

5:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutschland, Frankreich und Polen beraten über Ukraine-Hilfe

5:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Merz' Frühjahrsaufschwung

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Siemens/Tech-Messe CES

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Brandenburg

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Winterklausur der CSU

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Trump/Grönland

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Dreikönigstreffen/…

5:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer