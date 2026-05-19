Anzeige
+++Geheimer Wolfram-Aktie: 1.700 % Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet? 1.700 % Preisexplosion: Wird dieser US-Wolfram-Nanocap jetzt neu bewertet?+++

Opel-Mutter Stellantis baut kleines E-Auto in Italien 19.05.2026, 09:41 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Stellantis plant ab 2028 einen günstigen Elektro-Kleinwagen in Italien – als Antwort auf neue EU-Vorgaben. Für die Entwicklung wird erneut mit externen Partnern zusammengearbeitet.

Der Autokonzern Stellantis will seinen ersten Elektro-Kleinwagen nach neuen EU-Vorgaben in Italien bauen. Das noch namenlose Fahrzeug soll ab 2028 im italienischen Werk Pomigliano vom Band laufen, wie die Opel-Mutter mitteilte. Dort wird bislang der Fiat Panda gebaut. 

Das Auto soll den angekündigten EU-Vorgaben für das «E-Car» entsprechen, die es europäischen Herstellern ermöglichen sollen, kostengünstige Kleinwagen in Europa zu bauen und zu vermarkten. Um die Preisspanne zwischen 15.000 und 20.000 Euro zu erreichen, sind voraussichtlich Lockerungen der Regulierungsvorgaben notwendig. Vorbild sind japanische Kei-Cars, die in Größe und Leistung beschränkt, aber vollwertige Pendler-Mobile sind. 

Wieder Entwicklung mit Leapmotor? 

Stellantis nannte auf Nachfrage einen voraussichtlichen Preis von um die 15.000 Euro. Das Auto wird voraussichtlich unter zwei Konzernmarken verkauft. Der neue Kleinwagen soll gemeinsam mit externen Partnern entwickelt werden. 

Stellantis hatte zuletzt eine Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Leapmotor für das nächste Opel-Modell bekanntgegeben. An dem China-Start-up hält Stellantis eine Minderheitsbeteiligung von 21 Prozent. Ob Leapmotor auch das neue E-Car entwickelt, blieb offen. Mit dem T03 hat der Anbieter bereits ein Auto im Angebot, das den Vorgaben weitgehend entsprechen dürfte. 

Stellantis-Chef Antonio Filosa verwies auf die große Kleinwagentradition des Konzerns mit Marken wie Fiat und Peugeot. «Unsere Kunden wünschen sich eine Renaissance kleiner, stilvoller Fahrzeuge, die mit Stolz in Europa produziert werden und die zudem erschwinglich und umweltfreundlich sind», sagte Filosa.

© dpa-infocom, dpa:260519-930-99376/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt Hauptdiskussion
2 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
3 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
5 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
6 Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück Hauptdiskussion
7 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte setzen Erholung fort

12:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

SAP-Aktie bricht nach oben aus: Zünden die neuen KI-Agenten jetzt …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

ROUNDUP/Unter 30, selbstständig: Deutschlands Gründer jung wie nie…

12:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Brorhilker: Kriminelle Finanzgeschäfte laufen weiter

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Verkehrsbündnis: Neuer Schwung bei Reaktivierung alter Bahn…

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Amii beflügelt Kanadas KI-Dynamik: Upper Bound eröffnet …

12:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Opel-Mutter Stellantis baut kleines E-Auto in Italien

12:04 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Anleger setzen weltweit auf Software-Aktien

12:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer