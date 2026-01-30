Anzeige
Operativer Gewinn bei Bosch bricht um fast die Hälfte ein 30.01.2026, 10:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr erneut erheblich weniger Gewinn gemacht. Nach vorläufigen Zahlen ging das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 45 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte.

