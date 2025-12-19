Ost-West-Gefälle

Wer an den Feiertagen Dienst schiebt 19.12.2025, 08:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Wenn die Menschen feiern, ruht nicht überall die Arbeit. Über Weihnachten und den Jahreswechsel müssen nicht nur die Notdienste besetzt sein. Eine Studie zeigt, wer ran muss.

Alle Jahre wieder müssen auch über die Feiertage viele Menschen in Deutschland arbeiten. An Heiligabend sind bis zum gesetzlichen Ladenschluss um 14 Uhr noch fast ein Viertel (24 Prozent) aller Erwerbstätigen im Einsatz, wie aus einer Befragung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Ab 14 Uhr sinkt dann der Anteil auf 9 Prozent - ein Wert, der auch an den folgenden beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr in etwa erreicht wird.

Mit kleinster Besetzung von jeweils 8 Prozent fahren die Betriebe am ersten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr. Ähnlich wie eine Woche zuvor arbeiten am Vormittag des Silvestertags noch einmal rund ein Viertel der Erwerbstätigen. Der Wert sinkt dann nach 14 Uhr auf rund 10 Prozent. 

Verkehr und Handel mit hohen Anteilen

In einzelnen Branchen wie Verkehr und Logistik oder Handel muss an Heiligabend noch fast die Hälfte aller Beschäftigten ran. Im Gastgewerbe sind am Silvesterabend 28 Prozent der Belegschaften im Einsatz. Im Bereich Verkehr und Logistik sind dann 26 Prozent der Erwerbstätigen unterwegs. 

In diesen Branchen wird auch wenig gezahlt. In Haushalten mit geringem Einkommen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen an den Feiertagen arbeiten müssen. Es sind häufig dieselben, die an den Feiertagen arbeiten: Mehr als 80 Prozent von ihnen berichten, dass sie auch in mindestens einem der drei Vorjahre am gleichen Tag zur Arbeit gegangen sind. 

Im Osten gelten Feiertage weniger

Auffällig ist, dass im Osten Deutschlands mehr Menschen berichten, dass sie über die Feiertage arbeiten müssen. Das gilt für alle fünf abgefragten Tage von Heiligabend bis Neujahr. Dazu passt, dass die höchsten Werte für den Vormittag des Heiligen Abend in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt (31 Prozent) und die niedrigsten im deutlich weniger säkularisierten, katholisch geprägten Bayern (17 Prozent) zu verzeichnen sind. 

Für die Auswertung hat das WSI-Institut der Böckler-Stiftung knapp 5.900 Angestellte wie Selbstständige befragen lassen, ob sie an bestimmten Tagen arbeiten müssen. Dabei wurde nicht unterschieden, ob sie insbesondere für die Werktage Heiligabend und Silvester Urlaub einreichen mussten oder von Vereinbarungen auf tariflicher oder betrieblicher Ebene profitieren.

© dpa-infocom, dpa:251219-930-444701/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

10:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erlä…

10:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Nationalbank: Stabilisierung der Konjunktur in...

10:08 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Hornbach Holding unter Druck nach finalen …

9:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Knapp im Plus am großen …

9:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundestag billigt Kompromiss für Kassenbeiträge

9:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verbraucher nehmen mehr Kredite für Konsum auf

9:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Ministerin: Neue Bauförderung wird gut genutzt

9:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer