Wachstumsmarkt Krebsvorsorge
Fundamental stark, Kurs zu niedrig – Chance beim Krebs-Impfstoff-Pionier!
Anzeige

Otto Group will mit Hilfe von Nvidia Logistik beschleunigen 09.01.2026, 16:00 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Hamburger Handelsgruppe arbeitet an einem Computersystem, das Roboter durch Warenhäuser steuern soll. Zuerst ist ein Test in einem Logistikzentrum in Nordrhein-Westfalen geplant.

Die Handelsgruppe Otto Group arbeitet mit dem US-Chipriesen Nvidia zusammen. Nvidia werde die Otto Group dabei unterstützen, Logistikabläufe zu beschleunigen, teilte das deutsche Unternehmen mit. Diese Woche hatte schon der Industriekonzern Siemens eine engere Zusammenarbeit mit Nvidia angekündigt.

Der Konzern aus Hamburg arbeitet demnach an einem Computersystem, das Logistikroboter trainiert, miteinander verbindet und steuert. Auch etwa Sortieranlagen sollen eingebunden werden. 

Mit dem System «Robotic Coordination Layer» wolle die Otto Group Kosten senken, sagte der für Logistik zuständige Vorstand, Kay Schiebur. Ihm zufolge wird als Folge des Vorhabens kein Arbeitsplatz wegfallen. Die Otto Group unterhält den Angaben nach rund 120 Logistikstandorte.

Nvidia stellt Software und Hardware bereit

Nvidia aus dem kalifornischen Santa Clara stellt der Otto Group unter anderem Software für physikbasierte Simulationen bereit sowie Grafikprozessoren seiner Blackwell-Reihe, um diese Simulationen auszuführen. Was die Otto Group dafür an Nvidia zahlt, wurde von den Firmen nicht mitgeteilt.

Die bei Nvidia zuständige Vizepräsidentin für den Einzelhandel, Azita Martin, sagte anlässlich der Ankündigung, Nvidia arbeite auch mit anderen Händlern - etwa Amazon - zusammen. Die Otto Group sei aber der erste europäische Einzelhändler, mit dem kooperiert werde. 

System soll zuerst in Nordrhein-Westfalen getestet werden

Das System soll zunächst in einem Logistikzentrum von Hermes Fulfilment - das Unternehmen gehört zum Otto-Konzern - getestet werden. Das Logistikzentrum befindet sich im Nordosten Nordrhein-Westfalens in der Stadt Löhne. Von dem Zentrum habe der Dienstleister Reply einen digitalen Zwilling erstellt, also ein virtuelles Abbild. 

Die Otto Group investiere einen zweistelligen Millionen-Betrag in die erste Entwicklungsphase, teilte das Unternehmen mit. Schiebur sagte, die Einführung des Systems in Löhne werde schätzungsweise sechs bis neun Monate dauern. Danach sollen weitere Standorte folgen. Langfristige Vision sei, das Lagersystem der Otto Group vollständig zu digitalisieren.

© dpa-infocom, dpa:260109-930-522875/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
2 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
4 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
5 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
6 Bulgarien sagt Tschüss zum Lew und Hallo zum Euro Hauptdiskussion
7 Merz wirbt für 'Moment des Aufbruchs' 2026 Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
WOCHENVORSCHAU: Termine bis 23. Januar 2026

17:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Januar 2026

17:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Puzzlearbeit nach Millionen-Coup: Bank noch für Wochen zu

17:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bitcoin legt zu und steuert auf siebten Handelstag im Plus in …

17:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Otto Group will mit Hilfe von Nvidia Logistik beschleunigen…

17:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

WDH: Gold und Silber legen deutlich zu - Rekordhochs geraten in …

17:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Bahn will Fernverkehr im Norden am Samstag wieder aufnehmen…

17:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gold und Silber legen deutlich zu - Rekordhochs geraten wieder in…

17:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer