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Porsche baut weitere 5.000 Stellen ab 27.07.2026, 12:32 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab. Die Beschäftigungssicherung wird im Gegenzug bis Ende 2035 verlängert, wie Unternehmen und Gesamtbetriebsrat mitteilten.

© dpa-infocom, dpa:260727-930-445374/1

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