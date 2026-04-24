Porsche verkauft restliche Anteile an Bugatti 24.04.2026, 10:22 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Bugatti ist für ultraschnelle und luxuriöse Sportwagen bekannt. Nun verkauft Porsche seine Anteile an dem Unternehmen. Auch eine andere Beteiligung geben die Schwaben auf. Was dahintersteckt.

Porsche steigt aus der Luxus-Sportwagenschmiede Bugatti aus. Der Anteil von 45 Prozent am Gemeinschaftsunternehmen Bugatti Rimac geht an ein Konsortium unter Führung des Finanzinvestors HOF Capital, wie die Beteiligten mitteilten. Die Freigabe der Behörden steht noch aus.

Die Zuffenhausener treten in diesem Zuge auch die Beteiligung an der Rimac Group ab. Zuletzt hielt Porsche noch einen Anteil von 20,6 Prozent an dem kroatischen Elektro-Sportwagenspezialisten. Zu dem Konsortium, das auch diese Beteiligung übernehmen soll, gehören BlueFive Capital aus Abu Dhabi als größter Geldgeber sowie institutionelle Investoren aus den USA und der EU.

Zum Kaufpreis äußerten sich Porsche, Rimac und die Käufer-Gruppe nicht. «Die Parteien haben sich darauf geeinigt, keine finanziellen Details der Transaktion zu nennen, die über verpflichtende Veröffentlichungen im Rahmen der Finanzberichterstattung hinausgehen», hieß es. 

Damit steigt der VW-Konzern vollständig bei Bugatti aus. Volkswagen hatte die Rechte an der prestigeträchtigen französischen Luxusmarke 1998 übernommen und sie wiederbelebt. Im Jahr 2021 gab der Konzern die Mehrheit an das Joint Venture ab. An Rimac war die VW-Tochter Porsche seit 2018 beteiligt.

Porsche-Chef: Konzentrieren uns aufs Kerngeschäft

Der neue Porsche-Chef Michael Leiters hatte bereits im März eine umfassende Neuaufstellung des kriselnden Sport- und Geländewagenbauers angekündigt. Der Manager teilte nun mit: «Mit dem Verkauf unseres Anteils zeigen wir, dass wir Porsche auf das Kerngeschäft konzentrieren werden.» 

Mit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens habe man erfolgreich den Grundstein für Bugattis Zukunft gelegt, wird Leiters in einer Mitteilung zitiert. Außerdem habe Porsche als Frühphaseninvestor einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung von Rimac zu einem etablierten Autobauer geleistet.

Strategiewende kostete Milliarden

Porsche befindet sich schon länger in unruhigem Fahrwasser. Die Geschäfte in China stockten, die US-Zollpolitik kostete viel Geld, und die Elektro-Modelle von Porsche fanden weniger Anklang als erwartet. Um das Ruder herumzureißen, entwickelt der Sportwagenbauer nun wieder Verbrenner. Allein dafür fielen Kosten von rund 2,4 Milliarden Euro an. 2025 war der Konzernüberschuss um 91,4 Prozent auf 310 Millionen Euro abgesackt. 2024 waren es noch fast 3,6 Milliarden. Der Umsatz sank um fast ein Zehntel auf rund 36,3 Milliarden Euro.

© dpa-infocom, dpa:260424-930-987912/1

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