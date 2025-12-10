Abschluss!
Sprott zieht durch - und der Markt sollte aufwachen!
Anzeige

Post-Konkurrenz bekommt Rückenwind von Monopolkommission 10.12.2025, 10:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Deutsche Post ist mit großem Abstand Marktführer im Briefgeschäft, kleine Konkurrenten haben es schwer. Eine Steuerbefreiung könnte ihnen helfen. Das Steuerthema sorgt für mächtig Ärger.

Am Briefmarkt bekommen die kleinen Konkurrenten der Deutschen Post Unterstützung von der Monopolkommission. Das Beratungsgremium der Bundesregierung veröffentlichte ein Gutachten, das vor einem «Umsatzsteuerprivileg» für den Bonner Logistiker in seinem Briefgeschäft warnt. Während die Post bei Briefdienstleistungen von der Umsatzsteuer befreit ist, ist die Konkurrenz das teilweise nicht - manche Firmen sind es, andere nicht. So eine Befreiung ist wichtig für Geschäftspost, also für Verträge etwa mit Behörden, Banken und Versicherungen. 

Sollte der Post exklusiv die Umsatzsteuer-Befreiung eingeräumt werden, würde das den Wettbewerb abwürgen, warnt der Chef der Monopolkommission, Tomaso Duso. «Das wäre das Aus für die meisten alternativen Briefdienste.» 

Zu den Brief-Konkurrenten der Post gehören die Citipost aus Hannover, die in Brandenburg tätige Pin Mail GmbH oder Xendis aus NRW. Wirtschaftsprofessor Duso weist darauf hin, dass die Konkurrenten der Post nur einen Marktanteil von 15 Prozent haben und der ehemalige Staatsmonopolist auf 85 Prozent komme. Er moniert, dass der Bund der Post hohe Gewinnzuschläge gewähre und der Wettbewerb dadurch verzerrt werde.

«Wir wollen, dass Weihnachtskarten auch in ferner Zukunft noch zugestellt werden, und zwar selbst dann noch, wenn die Deutsche Post irgendwann das Briefgeschäft aufgeben sollte», sagt Duso. Deshalb würden funktionierende Alternativen gebraucht.

Briefmenge sinkt

Für den globalen Logistiker DHL, der an der Börse Deutsche Post heißt, ist sein Stammgeschäft - die Briefbeförderung im Inland - nicht mehr allzu wichtig, die Briefmenge sinkt im Digitalzeitalter seit langem. Der Transport von Paketen und Expresssendungen sowie andere Geschäftsfelder sind lukrativer. Dennoch hat die Post stets betont, auch künftig auf den Briefversand setzen zu wollen. Als sogenannter Universaldienst hat der Konzern Pflichten, er muss ein Filial- und Briefkasten-Netz unterhalten.

Reaktionen auf die Monopolkommission

Walther Otremba vom Bundesverband Briefdienste, in dem sich die Post-Konkurrenten zusammengeschlossen haben, begrüßt den Vorstoß der Monopolkommission. Das Bundesfinanzministerium weigere sich, Bescheide für Steuerbefreiungen auszustellen - das müsse sich ändern. «Wenn hier nicht schnell gehandelt wird, ist zum ersten Mal der Wettbewerb in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland durch das Zusammenwirken von Regierung und Ex-Monopolist zum Untergang verdammt.»

Ein Firmensprecher der Deutschen Post betont, dass seine Firma als einziger Universaldienstleister überall in Deutschland Briefe austrage. «Laut EU-Vorgaben ist die Umsatzsteuer-Befreiung ausschließlich für Anbieter vorgesehen, die den Universaldienst in diesem gesetzlich definierten Dreiklang erbringen: flächendeckend, mit geregelten Qualitätsstandards und eigener Infrastruktur.» 

Dass Brief-Wettbewerber, die das nicht tun, dennoch umsatzsteuerbefreit agieren dürften, halte man für nicht rechtmäßig. Daher klage man gegen das Bundeszentralamt für Steuern, das solche Bescheinigungen ausstellt.

© dpa-infocom, dpa:251210-930-403998/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
2 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
3 ROUNDUP: Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Rentenpakets Hauptdiskussion
4 EU einig über Komplettverzicht auf Gas aus Russland Hauptdiskussion
5 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
6 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
7 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
KORREKTUR/ROUNDUP 2: Bundesfinanzhof lehnt Klagen gegen Grundsteuer-…

13:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Falsche Väter: Gesetzesänderung soll Betrug verhindern

13:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Rekord bei Beschwerden über Post - aber Lage bessert sich…

13:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gleise an Grenze zu Tschechien wieder frei

13:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Spritpreise sinken deutlich - Super E10 auf Jahrestief

13:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EZB-Präsidentin Lagarde stellt höhere Wachstumsprognose in …

13:19 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Viele Alleinerziehende trotz Vollzeitjob armutsgefährdet

13:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat einen neuen Präsidenten

13:00 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer