8,5 Milliarden USD Gold im Boden:
Grande Portage ist das am stärksten unterbewertete Goldprojekt in den USA!
Anzeige
Prada übernimmt

Der Teufel trägt jetzt auch Versace 02.12.2025, 11:13 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die italienische Traditionsmarke wird von der großen Konkurrenz geschluckt. Nach fast 50 Jahren ist es mit der Eigenständigkeit des von Gianni Versace gegründeten Unternehmens vorbei.

Das Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada, einem anderen großen Namen der Modewelt aus Italien. Dies teilte der Prada-Konzern nach der Genehmigung durch alle zuständigen Behörden in Mailand mit. Die Anteile des bisherigen Besitzers Capri Holdings aus den USA seien komplett übernommen worden. Der Kaufpreis war zuvor schon mit 1,25 Milliarden Euro angegeben worden. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, bleibt. 

Die Luxusmarke war in den vergangenen Jahren war unter dem Dach der US-Holding Capri, zu der weitere bekannte Modehäuser wie Michael Kors oder der Schuhhersteller Jimmy Choo gehören. Das Prada-Imperium wiederum umfasst neben Prada selbst auch die Modelinie Miu Miu sowie Church's, ebenfalls Schuhe der oberen Preisklasse. 

Italienischer Konzern gegen internationale Luxuskonkurrenz

Die Idee der Italiener hinter der Übernahme ist auch, mit internationaler Konkurrenz wie LVMH aus Frankreich besser Schritt halten zu können. Über das Geschäft war lange spekuliert worden, bis Prada die Pläne dann im Frühjahr offiziell machte. Die EU-Kommission erteilte im September ihre Genehmigung. Zuletzt hatten noch die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump Schwierigkeiten bereitet, die auch italienische Firmen treffen.

Die Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» bezeichnete die Übernahme von Versace durch Prada als Zusammenschluss der beiden «Königinnen der italienischen Modewelt». Als unbestrittener König galt bis zu seinem Tod Anfang September im Alter von 91 Jahren Giorgio Armani, der ebenfalls in Mailand zu Hause war. Derzeit laufen Gespräche, wie es mit dem viele Milliarden schweren Armani-Konzern weitergeht.

Nächstes Jahr zweiter Teil von «Der Teufel trägt Prada»

Der vereinbarte Kaufpreis für Versace ist etwas niedriger als die Summe von 1,5 Milliarden Euro, die ursprünglich im Raum stand. Prada ist 65 Jahre älter als Versace: Die Marke, die auf zwei Brüder zurückgeht, gibt es bereits seit 1913. 

Nochmals gesteigert wurde die Bekanntheit durch den Kinofilm «Der Teufel trägt Prada», der auf das gleichnamige Buch zurückgeht. Der zweite Teil - wieder mit Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt in Hauptrollen - soll im April nächsten Jahres in die Kinos kommen. Die Fortsetzung wurde in den vergangenen Wochen auch in Mailand gedreht. 

Konzernchef verspricht: Versaces Erbe bleibt 

Prada-Konzernchef Patrizio Bertelli hat bereits versichert, dass das Erbe von Gianni Versace gewahrt werde. «Wir wollen seine kühne und zeitlose Ästhetik feiern und neu interpretieren», kündigte er an. Geführt wird Versace künftig von Lorenzo Bertelli (37), dem Sohn von Bertelli und Miuccia Prada.

Seit der Ermordung des Modeschöpfers in den USA hatte dessen Schwester Donatella bis vor Kurzem die kreative Leitung des Modehauses inne. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag räumte sie im Frühjahr ihren Posten. Nun kann sie sich noch Chief Brand Ambassador (Chef-Markenbotschafterin) nennen. Kreativchef von Versace ist jetzt Dario Vitale, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hatte. 

Der Konzern hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 200 eigene Läden. Zudem wird in mehr als 600 Geschäften Versace-Mode angeboten. Zudem gibt es von der Marke Schuhe, Taschen, Brillen, Uhren und Parfüm.

© dpa-infocom, dpa:251202-930-369036/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Moskau erklärt Pokrowsk für erobert Hauptdiskussion
2 Trump hat sich für neuen Fed-Chef entschieden Hauptdiskussion
3 Deutschland und Polen wollen Partnerschaft vertiefen Hauptdiskussion
4 Viele Verbraucher können Phishing-Mails nicht sicher erkennen Hauptdiskussion
5 Unternehmenschefin für Streichung des freien Ostermontags Hauptdiskussion
6 Verdi und DGB warnen vor AfD-Kurs der Familienunternehmer Hauptdiskussion
7 Merz erteilt Unionsnachwuchs Absage bei Rente Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Bündnis fordert Aus für Böller - Vorbild Niederlande

14:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Teledyne kündigt die Xtium3 PCIe Gen4-Framegrabber-Serie …

14:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Finanzen der Pflegeversicherung angespannt

14:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: OECD sieht leichten Aufschwung - Industrie warnt vor Krise…

14:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Übernahmefantaise schiebt Wacker Neuson zeitweise …

13:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kretschmann: Probleme bei Stuttgart 21 schaden deutschem Image

13:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst gestellt

13:47 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesregierung will Rüstungsproduktion breiter aufstellen

13:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer