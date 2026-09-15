Anzeige
++++++ Was, wenn die alten Minen erst der Anfang waren?: Rio Grandes hochgradige Gold-Silber-Spur wird immer größer ++++++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige

Preis für E10-Benzin steigt auf Höchststand 15.09.2026, 09:53 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Kosten fürs Tanken kennen weiter nur eine Richtung, Sprit hat sich erneut verteuert. Auch beim Diesel rückt ein Rekord näher.

Der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 hat einen weiteren Höchststand erreicht. Im Tagesdurchschnitt vom Montag wurden 2,286 Euro für den Liter fällig, wie der ADAC mitteilte. Das war gut ein Cent mehr als am Sonntag. Diesel kostete 2,412 Euro pro Liter und ist noch wenige Cent vom Rekordpreis entfernt. Verglichen mit Sonntag hat sich der Preisanstieg für beiden Sorten etwas verlangsamt.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-687573/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 Tagesvorschau 11. September: Wochenschluss-Check: US-Verbraucherpreise, Fraport-Zahlen und Haushaltsabstimmung im Bundestag Hauptdiskussion
2 Klingbeil fordert von USA: Krieg gegen den Iran beenden Hauptdiskussion
3 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
4 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
5 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
6 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
7 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Deutz legt nach: 15 Millionen neue Aktien kommen

13:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Kreise: Merz beruft Sitzung der CDU-Spitze am Wahlabend ein

12:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA bestätigen erstmals Waffen im Weltall

12:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Berlins Regierungschef fordert Spritpreisdeckel

12:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/Trotz Trump-Ansage: Ukraine greift russische Anlagen an

12:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

SPD-Frauen fordern Familienstartzeit

12:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich nur …

12:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: VKE-Kosmetikverband / Prestige Beauty bleibt begehrlich: VKE …

12:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer