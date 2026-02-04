Anzeige
++++++ Goldzyklus 2026: Warum diese Aktie einer der großen Gewinner im neuen Goldzyklus sein könnte ++++++
Preisdruck bei Abnehmmitteln

Novo-Nordisk-Aktie bricht ein 04.02.2026, 09:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk in Mainz
© Christian Schultz/dpa / Konkurrenz im Markt mit Abnehmmitteln setzt Novo Nordisk unter Druck
Einst waren sie Kassenschlager, nun ist der dänische Pharmakonzern bei Abnehmmitteln zurückgefallen. Auch ein Deal mit der Trump-Regierung sorgt für Druck.

Starke Konkurrenz für seine Abnehmspritze Wegovy und das Diabetes-Mittel Ozempic bringt den Pharmakonzern Novo Nordisk in Bedrängnis. Die Dänen gehen für 2026 von weniger Umsatz aus - es wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. Zudem wird das US-Geschäft durch eine Einigung von Novo Nordisk mit der Regierung von Präsident Donald Trump getroffen, die niedrigere Medikamentenpreise vorsieht.

Konzernchef Mike Doustdar sprach in einer Telefonkonferenz von einem «nie dagewesenen Preisdruck». An der Börse brachen Aktien von Novo Nordisk in der Früh zeitweise um 18 Prozent ein auf umgerechnet rund 40 Euro - der Rekord aus dem Juni 2024 lag bei knapp 140 Euro. Um den Kurs zu stützen, kündigte der Konzern für 2026 einen Aktienrückkauf von bis zu 15 Milliarden dänischen Kronen an, umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro. 

Deutliches Umsatzminus erwartet

Für dieses Jahr rechnet Novo Nordisk währungsbereinigt mit einem Umsatzrückgang von 5 bis 13 Prozent. Das Unternehmen verwies auch auf das Auslaufen von Patenten für seinen Diabetes- und Abnehmwirkstoff Semaglutid. Das angekündigte Umsatzminus wäre der erste Rückgang seit 2017, damals hatte Novo Nordisk leichte Einbußen inmitten eines Preiskampfes bei Insulin verzeichnet. Seitdem waren die Gewichtssenker zum Kassenschlager der Dänen geworden und hatten für Milliardenumsätze gesorgt. 

Doch die Spitzenposition bei Abnehmmitteln hat Novo Nordisk verloren. Die Dänen gerieten im Ringen mit dem US-Wettbewerber Eli Lilly ins Hintertreffen, dessen Mittel als effektiver gelten. Zudem brachten in den USA Apotheken und andere Hersteller mit regulatorischen Schlupflöchern billigere Kopien von Abnehmmedikamenten auf den Markt. Vorstandschef Doustdar hat bereits den Abbau von rund 9.000 Stellen angekündigt.

Im November einigte sich Novo Nordisk mit der US-Regierung auf deutliche Preissenkungen für Blockbuster wie Wegovy und Ozempic. Präsident Trump will die Kosten im Gesundheitssystem senken und hat Pharmakonzernen mit hohen Zöllen gedroht, sollten sie nicht für niedrigere Preise sorgen und mehr Produktion in die USA holen.

Konkurrent Lilly auch bei Abnehmpille dicht auf den Fersen

Im vergangenen Jahr steigerte Novo Nordisk dem Umsatz immerhin. Er kletterte um sechs Prozent auf gut 309 Milliarden dänische Kronen (rund 41,4 Mrd Euro). Das operative Ergebnis fiel um ein Prozent auf 127,7 Milliarden Kronen. Unter dem Strich verdiente Novo Nordisk mit 102,4 Milliarden Kronen ein Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Neben dem Umbau hat Doustdar die Entwicklung neuer Medikamente zum wichtigsten Ziel erklärt. Hoffnungen setzt er auch auf die Wegovy-Pille, die in den USA Ende 2025 zugelassen wurde. Allerdings ist Konkurrent Lilly mit einer eigenen Abnehmtablette dicht auf den Fersen.

© dpa-infocom, dpa:260204-930-639675/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Novo Nordisk erwartet Umsatzrückgang wegen niedriger Preise - Aktie stürzt ab Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 ROUNDUP 2/Irans Präsident: Streben keinen Krieg an - Reaktion auf EU Hauptdiskussion
4 Intel-Crash als Warnschuss: Warum die Staats-Milliarden verpuffen Hauptdiskussion
5 USA: Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als erwartet Hauptdiskussion
6 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
7 IRW-News: bettermood Food Corporation: United Natural Food (UNFI) Canada listet den neu eingeführten Moodrink Barista von bettermoo(d) Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi begonnen

11:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Pharmakonzern GSK schlägt sich besser als erwartet - Ziele…

11:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS 2: Emissionsthema bremst Heidelberg Materials - …

11:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Stabile Aufträge hellen Stimmung im Maschinenbau auf

11:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutschland und Australien unterstreichen enge Partnerschaft

11:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Eurozone: Stärkster Rückgang der Erzeugerpreise seit über einem …

11:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Italien: Inflation fällt auf tiefsten Stand seit Herbst 2024

11:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Eurozone: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit fast fünf …

11:30 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer