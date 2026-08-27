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Rechenzentrum für 5,6 Milliarden Euro bei Rostock geplant 27.08.2026, 07:42 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die für ihre Handelsketten Lidl und Kaufland bekannte Schwarz-Gruppe will 5,6 Milliarden Euro in den Bau eines Rechenzentrums in Dummerstorf bei Rostock investieren. Geplant sei der Aufbau eines Datacenters mit einer Kapazität von 240 Megawatt bis 2033, teilte das Unternehmen mit.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-589099/1

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