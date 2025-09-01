Anzeige
+++Wie SuperBuzz am Freitag parabolisch durchstartete – und warum das erst der Anfang sein könnte+++

Schäumender Umsatz trotz Krisen – aber Export bremst 01.09.2025, 03:02 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Trotz Konjunkturflaute und Krisen wächst der Umsatz mit Shampoo, Deos und Co. in Deutschland kräftig. Doch der Export schwächelt. Und Hersteller sehen auch hierzulande Probleme.

Wachstum gegen den Trend: Die Hersteller von Kosmetika und Haushaltsreiniger haben im ersten Halbjahr 2025 ihre Umsätze um 3,6 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro gesteigert. Für das Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sorgte allein das Inlandsgeschäft, wie der Branchenverband IKW berichtet: Während der heimische Markt um 6,9 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro zulegen konnte, gab es im Auslandsgeschäft mit 5,9 Milliarden Euro Umsatz einen weiteren Rückgang um 3,0 Prozent.

«Der Export leidet unter der geopolitischen Situation – für viele unserer Unternehmen ist das eine existenzielle Herausforderung», sagt der Geschäftsführer des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW), Thomas Keiser.

Umsatzplus im Gesamtjahr erwartet

Für das Gesamtjahr 2025 hatte der Verband Wachstum vorausgesagt: Das Inlandsgeschäft soll der Prognose aus dem Dezember zufolge um 2,3 Prozent auf rund 23,4 Milliarden Euro zulegen. 

Dass die Wachstumsraten nicht mehr so groß sind wie in den Jahren zuvor, erklärt der Verband mit gestiegenen Kosten zum Beispiel für Energie und Rohstoffe sowie zunehmender Bürokratie. «Überbürokratie lähmt Innovation und schwächt den Standort Deutschland», sagt Keiser.

Im vergangenen Jahr gaben Konsumentinnen und Konsumenten im In- und Ausland IKW-Zahlen zufolge 34,6 Milliarden Euro für Shampoo und Deos sowie Waschmittel und Haushaltsreiniger aus deutscher Produktion aus. 

Der IKW mit Sitz in Frankfurt vertritt nach jüngsten Angaben mehr als 470 Unternehmen mit zusammen etwa 178.000 Beschäftigten in Produktion und Vertrieb. Die Mitgliedsfirmen stehen nach Verbandsangaben für etwa 95 Prozent des deutschen Marktes.

© dpa-infocom, dpa:250901-930-980516/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Dobrindt: 12.000 Zurückweisungen an den Grenzen seit Mai Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Merz und Wüst stellen Kommunen Finanzspritzen in Aussicht Hauptdiskussion
3 Novo Nordisk: Trendwende schreitet voran. Kommt es zur Kursexplosion? Hauptdiskussion
4 Starke Zahlen, schwache Kurse – Commerzbank sorgt für Rätsel: Commerzbank-Aktie im Abwärtssog – steckt mehr dahinter? Hauptdiskussion
5 AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen drücken Commerzbank nach jüngster Rally Hauptdiskussion
6 Trump beharrt nicht mehr auf sofortiger Waffenruhe Hauptdiskussion
7 Xiaomi: Begeisterung aus dem Silicon Valley Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP: China fordert von Partnern Einheit gegen 'Machtpolitik'

7:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Windparkbetreiber Orsted bekommt bei Kapitalerhöhung Hilfe von …

7:48 Uhr • Artikel • dpa-AFX

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verhaltener Wochenstart erwartet…

7:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Hubert bringt 2,5 Mio. EUR zur Beschleunigung KI-gestü…

7:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Spahn und Miersch überraschend gemeinsam in der Ukraine

7:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

China: RatingDog-Einkaufsmanagerindex zieht überraschend stark an

7:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

KORREKTUR: Stimmung in Chinas Industrie bleibt angespannt

7:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAX-FLASH: Verhaltener September-Auftakt erwartet

7:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer