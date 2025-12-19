Schwarzbuch

Warnung vor Betrugswelle in sozialen Medien 19.12.2025, 11:15 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In den sozialen Medien locken vermeintliche Anlageexperten mit Traumrenditen. Doch das ist nach Einschätzung der Aktionärsgemeinschaft SdK eine Betrugswelle.

In den sozialen Medien droht leichtgläubigen Nutzern nach Einschätzung der Aktionärsgemeinschaft SdK eine Welle des Anlagebetrugs. Die Plattformen hätten den Tätern den Zugang zu potenziellen Opfern leichter gemacht, heißt es in der neuen Ausgabe des alljährlich erscheinenden «Schwarzbuchs Börse» der in München ansässigen SdK. «Die sozialen Medien sind voll von gefälschten Profilen und ständig gibt es Schlagzeilen über neue Betrugsopfer.» Etliche Betrüger nutzen demnach in den sozialen Netzwerken gestohlene Identitäten Prominenter.

Täter oft im Ausland 

Die übliche Masche laut SdK: Die Werbung um die Betrugsopfer beginnt mit einer Nachricht oder Einblendung, in denen häufig ein KI-erzeugter Prominenter hohe Renditen verspricht. Die Täter sitzen demnach meistens im Ausland, so dass sie für die deutsche Justiz kaum zu erreichen sind. Wie hoch der Schaden sein könnte, ist unklar. 

Allein in Nordrhein-Westfalen könnten Betrüger ihre Opfer 2024 um mehrere Hundert Millionen Euro geprellt haben, die Dunkelziffer könnte nach Einschätzung der SdK weit höher sein. Gefahr außerhalb der sozialen Medien droht demnach auch auf falschen Kryptowährungs- und sonstigen Handelsplattformen. Die Aktionärsschützer verweisen auf die Vielzahl der Warnungen, die die Finanzaufsicht Bafin publiziert. 

Die Botschaft: Nicht blenden lassen

Die SdK appellierte an die Verbraucher, sich nicht von Emotionen oder Gier blenden zu lassen. «Ein paar Fotos aus einem teuren Hotel oder von einer Jacht reichen häufig aus, um der Community Glaubwürdigkeit vorzutäuschen und Follower anzuziehen, denen man dann Anlageideen verkauft», schreibt SdK-Vorstandsmitglied Markus Kienle. Viele Anleger könnten falsche Versprechen nicht von echten Informationen unterscheiden, Regulierung helfe kaum. «Was wirklich hilft, ist mehr Aufklärung und vor allem mehr Finanzbildung.»

© dpa-infocom, dpa:251219-930-445659/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
2 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
3 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
4 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
5 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
6 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
7 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Schwarzbuch: Warnung vor Betrugswelle in sozialen Medien

12:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesrat stimmt neuem Wehrdienst zu

12:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesrat billigt Lachgas-Verbot

12:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische …

12:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: EU-Staaten stimmen für lockerere Gentechnik-Vorgaben

12:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Putin: Kredite für Ukraine wirken auf Haushalte in EU

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Europa: Kaum bewegt im Bann des großen Verfalls

12:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Verschobener Mercosur-Deal sorgt für Unmut in Industrie

12:07 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer