Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.

Die Zeitarbeitsbranche leidet besonders stark unter der schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform.

«Die Industrie als einer der Hauptkunden der Zeitarbeit steckt im Krisenmodus und reduziert den Personalbestand. Das trifft die Personaldienstleister unmittelbar», sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Zunächst werde bevorzugt externes Personal wie Leiharbeiter abgebaut, weniger die Stammbelegschaft. Die Branche gehöre deshalb zu den Verlierern der Rezession und stehe stark unter Druck.

Die Auswirkungen sind bereits deutlich sichtbar. Im zweiten Quartal 2025 sank der Umsatz der Leiharbeitsfirmen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4 Prozent, wie Creditreform berichtet. Schon im ersten Quartal waren die Erlöse 11 Prozent niedriger. Hantzsch bezeichnet die wirtschaftliche Entwicklung der Branche als Frühindikator für konjunkturelle Veränderungen.

Außerordentlich hohe Insolvenzquote

Die Zahl der Insolvenzen hat zuletzt bereits zugenommen, betroffen sind vor allem kleine und mittlere Leiharbeitsfirmen. Im vergangenen Jahr stellten der Studie zufolge 120 Unternehmen einen Insolvenzantrag, im ersten Halbjahr 2025 weitere 63. 

Die Branche weist Hantzsch zufolge damit eine überdurchschnittlich hohe Insolvenzquote auf. «Für Investoren, Kreditgeber und Lieferanten ist das ein Warnsignal.» Geschäftspartner sollten deshalb die Bonität regelmäßig prüfen. Die finanzielle Lage vieler Unternehmen ist angespannt. Bei mehr als einem Viertel (28 Prozent) der Betriebe liegt die Eigenkapitalquote bei weniger als 10 Prozent. Nur jede zweite Firma erreicht mindestens 30 Prozent.

Laut einem Bericht der Bundesagentur für Arbeit ging die Zahl der Zeitarbeiter in Deutschland in den meisten Berufssektoren zuletzt zurück. Im Juni 2024 gab es insgesamt etwa 675.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Leiharbeitnehmer, gut 70 Prozent waren männlich. Der hohe Anteil liegt vor allem daran, dass Produktionsberufe einen großen Teil der Zeitarbeit ausmachen. Laut Bundesagentur gab es im Juni 2024 rund 40.000 Verleihbetriebe hierzulande.

