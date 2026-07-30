Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter kräftig 30.07.2026, 06:51 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Shell legt beim Gewinn deutlich zu: Im zweiten Quartal steigt das bereinigte Ergebnis um 42 Prozent. Was hinter der Entwicklung steckt.

Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne bei Shell weiter sprudeln. Im zweiten Quartal erwirtschaftete der britische Energiekonzern trotz Produktionsausfällen im Nahen Osten einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro), wie Shell in London mitteilte. 

Das waren 42 Prozent mehr verglichen mit dem Vorquartal und zugleich mehr, als von Analysten erwartet. Vor allem das Gasgeschäft, die Förderung und die Chemiesparte trugen zum Zuwachs bei. Zudem kündigte der Öl- und Gasmulti ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über mindestens 3 Milliarden Dollar an.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-458888/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
 Thema
1 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
2 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
3 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
4 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
5 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
6 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 …

9:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: Nemetschek zollen jüngstem Kursaufschwung Tribut

9:44 Uhr • Artikel • dpa-AFX

BAE Systems erhöht Prognose dank Rüstungsboom - Aktie legt …

9:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

China droht USA im Streit um humanoide Roboter

9:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind…

9:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Microsoft nach Zahlen auf 'Outperform'

9:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Urlaubsregion Wulong im Südwesten Chinas führt "Lifetime…

9:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

APA ots news: Stabil oder volatil? FMA erklärt die Unterschiede bei…

9:31 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer