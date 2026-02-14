Anzeige
+++20 Mio. € Bewertung Zwei zugelassene Psychedelika-Produkte. NASDAQ-Uplist in Arbeit.+++
Sorgen um PCK-Raffinerie

Bund will US-Sanktionen verhindern 14.02.2026, 09:13 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

PCK-Raffinerie GmbH
© Patrick Pleul/dpa / Die PCK-Raffinerie in Schwedt/Oder befürchtet negative Folgen für die Versorgung mit Sprit und Heizöl, falls US-Sanktionen in Kraft treten (Archivbild).
Die Raffinerie PCK gehört mehrheitlich deutschen Töchtern des russischen Konzerns Rosneft. Sie stehen wegen des Ukraine-Kriegs unter Treuhandverwaltung. Nun gibt es erneut Sorgen vor US-Sanktionen.

Die Angst geht um in der Uckermark: Die PCK-Raffinerie in Schwedt nordöstlich von Berlin hat den Verzicht auf russisches Öl überstanden, doch nun drohen möglicherweise US-Sanktionen: Am 29. April endet eine Regelung, nach der die Sanktionen derzeit ausgesetzt sind. Die Bundesregierung will in Verhandlungen mit den USA die Versorgungssicherheit mit Benzin und Heizöl im Nordosten sicherstellen. Die Raffinerie versorgt 90 Prozent von Berlin und Brandenburg mit Sprit, Heizöl, Kerosin und anderen Produkten, auch Teile von Mecklenburg-Vorpommern und Westpolen.

«Die Bundesregierung steht bezüglich der US-Sanktionen (...) für die deutschen Tochterunternehmen der russischen Rosneft in einem sehr engen und konstruktiven Austausch mit den zuständigen US-Behörden», teilte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mit. «Die Bundesregierung setzt sich wie schon seit Beginn der Legislatur dafür ein, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland auch weiterhin gewährleistet bleibt sowie der Standort erhalten bleibt.» Die «Welt am Sonntag» berichtete zuvor darüber. 

Zusicherung aus den USA

PCK verarbeitete früher nur russisches Öl aus der Pipeline Druschba. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entschied die Bundesregierung, ab dem Jahr 2023 auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten. Die Raffinerie stellte auf andere Quellen unter anderem aus Kasachstan um. Sie gehört zu 54 Prozent deutschen Töchtern des russischen Staatskonzerns Rosneft, die der Bund wegen des Kriegs unter Treuhandverwaltung stellte.

Die US-Sanktionen sind derzeit ausgesetzt: Im Oktober hatte ein Sprecher von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) von einer Zusicherung der US-Behörden gesprochen, der zufolge sich die Sanktionen nicht gegen die deutschen Rosneft-Töchter richten sollten. Ein «Comfort Letter» als Übergangslösung liege vor.

PCK und Landkreis dringen auf Unterstützung

Die PCK-Führung zeigt sich besorgt und bittet den Bund um Hilfe. «Wir stellen bereits heute (...) Einschränkungen in unserem Geschäftsbetrieb fest», erklärten die Geschäftsführer Ralf Schairer und Harry Gnorski in einem Brief von Mitte Januar an Bundeswirtschaftsministerin Reiche. Das sei durch die Befristung der Treuhandverwaltung bis zum 10. März begründet und werde noch verschärft durch die Befristung der Ausnahmelizenz der Sanktionen bis zum 29. April.

Die Landrätin der Uckermark, Karina Dörk (CDU), dringt auf eine schnelle Unterstützung. «Das ist das Problem, was zuerst gelöst werden muss, mit der amerikanischen Seite zu verhandeln, dass diese Sanktionen gegen Rosneft auch über den 29. April aufgrund der Treuhandschaft nicht gelten», sagte Dörk der dpa. Am kommenden Dienstag (17. Februar) tagt die Taskforce PCK unter Leitung von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wieder. «Ich hoffe, dass bis dahin dann schon auch die Gespräche hoffentlich von Erfolg gekrönt sind», sagte Dörk.

Wirtschaftsministerium verweist auf neue Regelung

Die US-Sanktionen verbieten nach Angaben des US-Finanzministeriums in der Praxis jede wirtschaftliche Interaktion mit Rosneft, Lukoil und ihren Tochterfirmen – nicht nur für US-Unternehmen, sondern auch für ausländische Banken oder Geschäftspartner, die mit den sanktionierten Akteuren in Verbindung stehen. Auch Großbritannien hatte Sanktionen gegen den russischen Öl-Sektor und das Staatsunternehmen Rosneft beschlossen. Diese sollten nach Ministeriumsangaben ebenfalls nicht die beiden deutschen Tochtergesellschaften von Rosneft treffen.

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Christian Görke warnt: «Ein Greifen der US-Sanktionen hätte dramatische Folgen für die Versorgung mit Raffinerieprodukten in Deutschland.» Das Bundeswirtschaftsministerium verweist darauf, dass der Bundestag eine Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes beschlossen hat, die eine alternative Grundlage für eine Treuhandverwaltung schafft. Mit der Umsetzung von Ausnahmevorschriften aus der EU-Sanktionsverordnung «wird verhindert, dass EU-Tochterunternehmen sanktionierter russischen Unternehmen selbst von den Sanktionen betroffen sind».

Zukunftslabor Schwedt: synthetischer Flugzeugkraftstoff

In Schwedt geht es längst nicht mehr nur um Sprit und Heizöl. Am Standort der Ölraffinerie soll an der Energie der Zukunft gearbeitet werden. Mit Hilfe von 350 Millionen Euro Fördermitteln will das Unternehmen Concrete Chemicals synthetische Flugzeugkraftstoffe herstellen - das sei die größte Anlage zur industriellen Produktion von E-Kerosin in Deutschland. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von einem «zentralen Vorreiterprojekt».

© dpa-infocom, dpa:260214-930-686079/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2: 5,8 Prozent mehr Geld für Beschäftigte der Länder Hauptdiskussion
2 Vance: Sturz der Führung in Teheran ist Sache des Volkes Hauptdiskussion
3 VW-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter Hauptdiskussion
4 Merz trifft Trump-Gegner Newsom in München Hauptdiskussion
5 Verdi bestreikt Nahverkehr in München und Nürnberg Hauptdiskussion
6 ROUNDUP 2: Spannungsabfall löst größeren Stromausfall in Stuttgart aus Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
ROUNDUP 3: Mehr Geld im öffentlichen Dienst - Ende der Warnstreiks…

14:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2/'Wir gehören zusammen': Rubios Angebot an Europa

14:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Orban-Rede im Wahlkampf - Was für ihn auf dem Spiel steht…

14:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP/Analysen: Moskau hat Nawalny mit Pfeilgift getötet

14:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bankraub nahe Bremen - 14 Schließfächer aufgebrochen

14:15 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Drei iranischen Demonstranten droht Todesurteil

14:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Weimer: Hätte mir bei Ludwig-Erhard-Gipfel Ärger sparen können

14:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schah-Sohn Pahlavi warnt vor neuen Toten auf Irans Straßen

14:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer