Research Capital bestätigt $3,00 Kursziel
FUTR zündet die nächste Stufe – Vom Fintech zur globalen Finanzplattform
Anzeige

Spritpreise sinken um rund 3 Cent 09.04.2026, 02:30 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Absturz der Ölpreise kommt zumindest teilweise an der Zapfsäule an. Der Dieselpreis sinkt zum ersten Mal seit fast zwei Wochen. Wie es weitergeht, hängt an der Entwicklung im Nahen Osten.

Zum ersten Mal seit fast zwei Wochen sind sowohl Superbenzin der Sorte E10 als auch Diesel deutlich billiger geworden. Der Preis für einen Liter E10 lag nach Daten des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitts des Mittwochs bei 2,155 Euro. Das waren 3,3 Cent weniger als am Vortag. 

Bei Diesel ging es um 2,8 Cent auf 2,419 Euro nach unten - das war der erste Rückgang nach zwölf Anstiegen in Folge. Benzin hatte sich bereits am Dienstag minimal verbilligt.

Der Rückgang an der Zapfsäule folgt auf einen sehr viel stärkeren Absturz der Ölpreise am Mittwoch, nachdem sich die Situation im Nahen Osten entspannt hatte. Experten gehen davon aus, dass es einige Zeit dauern kann, bis die Auswirkungen vollständig an den Tankstellen ankommen. 

Auch aus früheren Krisen ist dieser sogenannte Rakete-und-Feder-Effekt bekannt - einem schnellen, starken Preisanstieg folgt ein nur langsamer Rückgang. Der Spielraum für Senkungen ist am Donnerstagmorgen allerdings zunächst wieder etwas kleiner geworden, da der Ölpreis wieder gestiegen ist.

Insgesamt ist Tanken derzeit sehr viel teurer als vor Kriegsausbruch. Bei E10 sind es rund 38 Cent, bei Diesel etwa 67 Cent. Bisherige Maßnahmen der Bundesregierung gegen die steigenden Spritpreise haben bisher keine durchschlagende Wirkung gezeigt. 

Benzinpreis stieg zuletzt deutlich schneller als bei Nachbarn

Im Gegenteil: Daten der EU-Kommission, die die dpa ausgewertet hat, zeigen, dass der Benzinpreis in Deutschland zuletzt deutlich schneller gestiegen ist als in den EU-Nachbarländern. 

Die Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum vom vorletzten zum letzten Montag, umfassen also auch mehrere Tage an denen die neue 12-Uhr-Regel galt, nach der die Preise nur noch einmal täglich zur Mittagszeit erhöht werden dürfen.

Kritiker der neuen Regel hatten bereits im Vorfeld davor gewarnt, dass sie die Preise antreiben statt senken könnte. Ob dies der Fall ist, lässt sich aus den Daten allerdings nicht klar ablesen. Zudem ergaben sich beim Dieselpreis keine klaren Auffälligkeiten.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-921351/2

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
4 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
5 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
6 Ukraine beschießt zweitgrößte russische Ölraffinerie Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
OTS: Mimecast / Mimecast-Studie: 42 % der Organisationen berichten …

11:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Bundesentwicklungsministerin verurteilt Libanon-Angriffe scharf

11:50 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Straße von Hormus: Meloni fordert Ende von Einschränkungen

11:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Hessens MP Rhein fordert Spritpreisbremse und Steuersenkung

11:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

100 Tage Euro in Bulgarien: EZB sieht keine Preisspirale

11:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Amway ESAN / Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das …

11:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Kartellamtschef erwartet zügige Preissenkungen bei Sprit

11:21 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Lufthansa: Ist das die Trendwende oder nur ein Intermezzo…

11:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer