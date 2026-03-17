Anzeige
+++BREAKING NEWS Diese Goldaktie zündet den Turbo – Bohrstart bei Ceibal HEUTE verkündet!+++

Spritpreise steigen langsam weiter 17.03.2026, 08:14 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Benzin kostet den achten Tag in Folge mehr als 2 Euro, Diesel seit fast zwei Wochen. Inzwischen pendeln sich die Preise langsam auf hohem Niveau ein.

Die Spritpreise stabilisieren sich klar über zwei Euro. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags waren Superbenzin und Diesel um 0,3 und 0,1 Cent teurer als noch am Sonntag, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Sie blieben damit unter ihrem Mehrjahreshoch aus der vergangenen Woche. 

Pro Liter Super E10 wurden am Montag im Schnitt 2,040 Euro fällig. Im Vergleich zum letzten Tag vor Kriegsbeginn ergibt sich aber ein Anstieg von rund 26 Cent. Der Liter Diesel kostete am Montag 2,157 Euro. Das waren rund 41 Cent mehr als vor Kriegsbeginn. 

Die Preise pendeln sich damit weiter auf hohem Niveau ein. War es bis zu den Mehrjahreshochs am Dienstag vergangener Woche relativ schnell nach oben gegangen, bewegen sich die Tagesdurchschnittspreise seither in einem relativ schmalen Preisband. Für Superbenzin liegt es knapp über 2 Euro, für Diesel grob um 2,15 Euro.

Von ihren Rekordhochs zu Beginn des Ukraine-Krieges vor vier Jahren sind die Preise aber noch ein Stück weit entfernt. Sie liegen für E10 bei 2,203 Euro pro Liter, für Diesel bei 2,321 Euro.

© dpa-infocom, dpa:260317-930-826595/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
2 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
3 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
4 Eurozone: Wirtschaft wächst im Herbst schwächer als erwartet Hauptdiskussion
5 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax stabil - Trump will Straße von Hormus sichern Hauptdiskussion
6 Trump: Irans Raketen hätten schon bald USA treffen können Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Wertpapiere statt Tagesgeld: Offensive der Sparkassen

11:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Amprion: Grünstrom-Erzeuger sollen bei Netzausbau mitzahlen

11:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Börse-News: Von Kurseinbruch keine Spur (Nebenwerte)

11:36 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen brechen wegen Iran-Krieg ein…

11:28 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Libanon: Fünf Soldaten bei israelischem Angriff verletzt

11:17 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Nettogewinn bei VW-Tochter Audi steigt überraschend - Will Marge…

11:12 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Fast jedem Zweiten bringt ein Termin beim Jobcenter nichts…

11:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Iran feuert neue Welle an Raketen auf Israel

11:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer