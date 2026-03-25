Nächste Antimon-Rakete?
30 Jahre alte Daten könnten jetzt den nächsten großen Antimon-Fund freilegen
Anzeige

Staatliche Bad Bank FMS steigert Gewinn 25.03.2026, 10:29 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

In einer Serie ununterbrochener Krisen ist die Finanzkrise 2008/09 fast in Vergessenheit geraten. Doch deren finanzielle Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen - und läuft besser als erwartet.

Eine Bad Bank produziert eine gute Nachricht: Die Aufräumung der Altlasten der Skandalbank Hypo Real Estate (HRE) läuft entgegen der ursprünglichen Befürchtungen weiter profitabel, auch wenn die Gewinne nicht hoch sind. Im vergangenen Jahr hat die bundeseigene FMS Wertmanagement einen Nettogewinn von 40 Millionen Euro erzielt, 23 Millionen mehr als im Vorjahr. Das teilte das Staatsunternehmen in München mit.

Erfolgreiche Schrumpfung

Die Münchner Immobilienbank HRE war der größte Problemfall der Finanzkrise in Deutschland. Der Bund hatte das Unternehmen 2009 verstaatlicht, um noch größere Schäden zu verhindern. Den gesunden Teil des Portfolios übernahm die neu gegründete Deutsche Pfandbriefbank, die damals unverkäuflichen und ausfallgefährdeten Papiere die FMS. Im vergangenen Jahr schrumpfte die Bad Bank wie vorgesehen: Das Portfolio ehemaliger HRE-Papiere wurde um weitere gut vier Milliarden auf nunmehr 36,6 Milliarden Euro verkleinert. Insgesamt sind laut FMS nun gut 80 Prozent der früheren HRE-Bestände verwertet, teils durch Verkäufe, teils weil die Papiere das Ende ihrer Laufzeit erreichten. Vorstandssprecher Christoph Müller und Finanzchefin Carola Falkner erwarten auch für dieses Jahr ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis.

FMS darf kein Neugeschäft machen

Die FMS hatte 2010 HRE-Altlasten im Wert von knapp 176 Milliarden Euro übernommen, der Bund hatte von Anfang an mit Verlusten gerechnet. Im vergangenen Jahrzehnt hatte FMS bei der Abwicklung jedoch zeitweise Jahresgewinne in dreistelliger Millionenhöhe erzielt. Diese Zeiten sind vorbei, doch arbeitet die FMS nach wie vor profitabel. Anders als eine normale Bank darf die FMS kein Neugeschäft machen, so dass das Unternehmen von Jahr zu Jahr kleiner wird.

Belegschaft wird stark verkleinert

Dementsprechend schrumpft auch die Belegschaft, Ende vergangenen Jahres waren noch 276 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der FMS Wertmanagement und ihrer Servicegesellschaft beschäftigt. Das waren nur noch halb so viele wie im Jahr 2014, als der Höchststand der Mitarbeiterzahl erreicht wurde, und bis Ende 2027 soll die Belegschaft noch einmal um vierzig Prozent verkleinert werden.

Die jetzt noch übrigen Papiere sind aber schwer verkäuflich, das Portfolio enthält laut FMS viele langlaufende Finanzierungen mit Fälligkeiten bis in die 2060er Jahre. Die meisten Risikopositionen sind demnach mit Derivaten abgesichert. Bei einem vorzeitigen Verkauf der Risikopositionen würde die Auflösung dieser Sicherungsgeschäfte hohe Verluste verursachen, heißt es in dem Bericht.

© dpa-infocom, dpa:260325-930-863756/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft Hauptdiskussion
2 EU beschließt endgültig Verzicht auf Russland-Gas Hauptdiskussion
3 Schnieder strebt schwarz-rote Koalition an Hauptdiskussion
4 ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Vonovia auf 'Buy' - Ziel 38 Euro Hauptdiskussion
5 Steinmeier beginnt Lateinamerika-Reise in Panama Hauptdiskussion
6 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
7 Hochrechnung: Volksabstimmung zu Rundfunkbeitrag gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Preis für Opec-Öl deutlich gefallen

13:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: EnBW investiert Rekordsumme trotz Gewinneinbruchs

13:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gewerkschaft protestiert für mehr Sicherheit im Zugverkehr

13:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Machtpoker in Dänemark: Findet Frederiksen neue Verbü…

13:34 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Regierungspartei: Türkei bemüht sich um Vermittlung im Iran-Krieg…

13:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

EU-Projekt: Neue Militärtechnik soll schneller nutzbar sein

13:32 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Beschäftigte in Chemie- und Pharmabranche bekommen mehr …

13:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

LBBW stemmt sich gegen Wirtschaftsflaute - Gewinn steigt

13:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer