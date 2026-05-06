Störung

Websites mit «.de»-Namen zeitweise nicht erreichbar 05.05.2026, 22:27 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Viele Websites unter dem Domainnamen «.de» waren plötzlich nicht mehr erreichbar. Auslöser dürfte eine Störung bei der Registrierungsstelle Denic gewesen sein.

Zahlreiche Websites mit dem Adressende «.de» sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in dem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.

Denic zufolge konnte es Probleme beim Aufrufen von Internetseiten geben, nach der Ursache des Problems wurde demnach gesucht. Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder.

© dpa-infocom, dpa:260505-930-39432/1

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