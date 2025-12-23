VIVI sprengt den Markt:
Diese Innovation begeistert deutschen Top-Experten!
Anzeige
Studie

Deutsche Exporte nach China eingebrochen 23.12.2025, 11:51 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Ausfuhren in wichtige Absatzmärkte wie China und die USA sind 2025 deutlich gesunken. Dennoch steigt das deutsche Exportvolumen leicht, wie eine Analyse des IW zeigt. Wie ist das zu erklären?

Die deutschen Warenexporte nach China sind einer Untersuchung zufolge deutlich zurückgegangen. Die Ausfuhren sanken in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 12 Prozent auf 61,4 Milliarden Euro, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) berichtet. Seit 2022 sind die Exporte damit um ein Viertel eingebrochen. In der Rangliste der größten deutschen Exportpartner rutschte China vom zweiten auf den sechsten Platz ab.

IW-Handelsexperte Jürgen Matthes sieht mehrere Gründe dafür. Chinesische Anbieter haben demnach in wichtigen Industriezweigen aufgeholt, hinzu kämen staatliche Subventionen und ein gegenüber dem Euro unterbewerteter Yuan. Diese Wettbewerbsverzerrungen verschlechterten die Absatzchancen deutscher Unternehmen spürbar. 

«Europa bleibt der Stabilisator»

Auch die Warenexporte in die USA sanken zuletzt deutlich. In den ersten drei Quartalen 2025 lagen sie fast acht Prozent unter dem Vorjahreswert. Dies führen die Forscher vor allem auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurück. «Es spricht nur wenig dafür, dass sich der Wind in Washington oder Peking bald wieder dreht», sagt Matthes. Es zeige sich jedoch, dass die Exportabhängigkeit von beiden «Riesen» nicht so groß sei wie teils befürchtet. 

Insgesamt legten die deutschen Exporte zwischen Januar und September laut IW trotzdem um 0,25 Prozent zu. Besonders Polen, die Schweiz und Spanien konnten einen Großteil der Rückgänge ausgleichen. Auf Handelspartner in Europa entfallen inzwischen knapp 70 Prozent der Ausfuhren. «Europa bleibt der Stabilisator für die deutsche Exportwirtschaft», so IW-Fachmann Matthes. Um dieses Potenzial stärker zu nutzen, sollte der Abbau von Handelsbarrieren im EU-Binnenmarkt vorangetrieben werden.

© dpa-infocom, dpa:251223-930-461250/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 EU überweist weitere Milliardenhilfen an die Ukraine Hauptdiskussion
2 Weihnachtsgeschäft enttäuscht – Händler hoffen auf Endspurt Hauptdiskussion
3 Klingbeil warnt Autobauer: «Zukunft ist elektrisch» Hauptdiskussion
4 Neuer Ukraine-Kredit dürfte Deutschland Milliarden kosten Hauptdiskussion
5 Führerschein bleibt teuer – Minister rät vom Warten ab Hauptdiskussion
6 Ukraine-Finanzierung: Selenskyj dankbar für Unterstützung Hauptdiskussion
7 Deutschland: Erzeugerpreise sinken weiter Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Aktien New York Ausblick: Etwas schwächer - Konjunkturdaten im …

15:02 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter …

15:01 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Aktien Frankfurt: Dax verharrt auf Vortagesniveau

14:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

USA: Auftragseingänge langlebiger Güter sinken stärker als …

14:41 Uhr • Artikel • dpa-AFX

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

14:40 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Israels Verteidigungsminister: Besiedlung von Gazas Norden…

14:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP 2: Tote nach Luftschlägen in Ukraine - Selenskyj will Druck…

14:38 Uhr • Artikel • dpa-AFX

POLITIK/ROUNDUP/Gaza-Protest: Greta Thunberg in London festgenommen…

14:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer