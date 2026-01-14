Studie

Kaufkraft legt stark zu - 1.466 Euro mehr pro Kopf 14.01.2026, 12:36 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Hohe Preise dämpfen die Kauflaune in Deutschland. Wird 2026 besser? Eine Analyse zeigt, dass die Voraussetzungen durchaus günstig sind.

Die Kaufkraft der Menschen in Deutschland könnte einer Prognose zufolge in diesem Jahr deutlich stärker steigen als 2025. Im Durchschnitt liegt sie pro Kopf bei 31.193 Euro und damit um 5 Prozent oder 1.466 Euro höher, teilte der Marktforscher NIQ mit. Die Summe steht den Verbrauchern demnach für Konsumausgaben, Wohnen, Freizeit und Sparen zur Verfügung.

Nach moderaten Anstiegen in den vergangenen Jahren ziehe die Kaufkraft wieder spürbar an, «weil die verfügbaren Einkommen deutlich zunehmen», sagt Markus Frank, Geomarketing-Experte bei NIQ. Grund dafür seien steigende Nettolöhne und Tarifverdienste sowie die Erhöhung des Mindestlohns. Die reale Kaufkraftentwicklung werde jedoch durch eine moderate Inflation und Unsicherheiten in der Zollpolitik gebremst. 

Bayern vorn, Berlin unter dem Schnitt

Regional zeigen sich weiterhin große Unterschiede in Deutschland. Menschen in Bayern verfügen laut Studie mit 33.666 Euro pro Kopf im Jahr über rund 8 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Die Plätze zwei und drei belegen unverändert Hamburg (33.019 Euro) und Baden-Württemberg (32.813). Schlusslicht bleibt Bremen mit einer Kaufkraft von 27.172 Euro pro Kopf. 

Bei den Landkreisen liegen Starnberg (42.751 Euro) und München (41.355) wie schon im Vorjahr vorn. Beide Regionen liegen bei der Kaufkraft rund ein Drittel über dem Schnitt. Die Rangliste der Stadtkreise mit mehr als 500.000 Einwohnern führt München (40.800 Euro) vor Düsseldorf (35.715) an. Berlin kommt mit 30.178 Euro auf gut drei Prozent weniger als der Bundesdurchschnitt.

Inflation entscheidet maßgeblich

Die von NIQ berechneten Werte sind nominal und berücksichtigen die Inflation nicht. Wie stark der Zuwachs tatsächlich bei den Menschen ankommt, hängt davon ab, wie sich die Verbraucherpreise entwickeln. Dem Ifo-Institut zufolge dürfte die Inflationsrate in diesem Jahr bei 2,2 Prozent liegen - und damit auf dem gleichen Niveau wie 2025. Das Kaufkraft-Plus betrug im vergangenen Jahr laut NIQ 2,1 Prozent und konnte die Preissteigerungen somit nicht ganz ausgleichen.

In die Auswertung der Marktforscher fließt das verfügbare Nettoeinkommen inklusive staatlicher Transferzahlungen wie Renten, Arbeitslosen- und Kindergeld ein. Nicht berücksichtigt sind die Ausgaben für Lebenshaltungskosten, Versicherungen, Mieten und Nebenkosten wie Gas oder Strom sowie Bekleidung. Steigen diese Ausgaben stärker, bedeutet ein Anstieg der Kaufkraft nicht zwangsläufig, dass den Menschen mehr Geld für den Konsum bleibt.

Grundlage der Berechnungen sind unter anderem die Lohn- und Einkommensteuerstatistik, Daten zu staatlichen Leistungen sowie Prognosen der Wirtschaftsinstitute.

© dpa-infocom, dpa:260114-930-543515/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
3 Tarifrunde zwischen Bahn und GDL beginnt Hauptdiskussion
4 Berliner Senat setzt nach Anschlag auf Stromversorgung auf mehr Videoüberwachung Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Zehntausende Berliner ohne Strom - noch tagelang Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Verstärkte Abschiebungen - Weitere Flüge nach Afghanistan Hauptdiskussion
7 Ab heute Steuersenkung in Restaurants Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
USA: Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet

14:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Neuer EU-Kredit für Ukraine soll vor allem Militär stä…

14:37 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIE IM FOKUS: United Internet schwach - MWB: kein weiteres Aufwä…

14:26 Uhr • Artikel • dpa-AFX

GNW-News: Rackspace Technology erhält VMware Sovereign Cloud-…

14:20 Uhr • Artikel • dpa-AFX

OTS: Coface Deutschland / Coface und LSEG Risk Intelligence bündeln…

13:56 Uhr • Artikel • dpa-AFX

AKTIEN IM FOKUS: Airlines schwächeln - IAG steigen nach …

13:52 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Studie: Kaufkraft legt stark zu - 1.466 Euro mehr pro Kopf

13:43 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Ukraine hat vierten Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn…

13:42 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer