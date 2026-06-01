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Tankrabatt und Ölpreise drücken Spritkosten im Mai 01.06.2026, 11:08 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Autofahrer zahlten im Mai für Sprit weniger als im Vormonat. Besonders beim Diesel macht sich der Preisrückgang bemerkbar.

Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai zeigt. Anfang Mai wurde in Deutschland die Steuern auf Benzin und Diesel für zwei Monate um 17 Cent gesenkt.

Die Autofahrer mussten im zurückliegenden Monat für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,983 Euro bezahlen, im April lag der Wert noch bei 2,109 Euro und damit knapp 13 Cent höher. Bei Diesel ist der Unterschied zwischen April und Mai noch deutlicher. Der Dieselpreis pro Liter lag im Mai bei 1,991 Euro - ein Minus von 27 Cent zum April.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-157434/1

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