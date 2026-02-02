Anzeige
Tchibo erhöht die Kaffeepreise 02.02.2026, 11:01 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Tchibo-Filiale
© Oliver Berg/dpa / Tchibo verkauft Kaffee unter anderem in seinen Filialen. (Symbolbild)
Je Pfund sollen die Preise um bis zu einem Euro steigen. Tchibo begründet das Vorgehen mit einem «weiterhin angespannten Markt»

Tchibo hebt die Kaffeepreise an. Die Erhöhung wird zum 16. Februar wirksam, wie das Hamburger Handelsunternehmen mitteilte. Je Pfund verteuert Tchibo die Bohnen um bis zu einem Euro. «In einem weiterhin angespannten Markt sind die Verkaufspreise für Kaffee im vergangenen Jahr deutlich angestiegen», sagte der Tchibo-Sprecher.

Der Kaffeeröster Tchibo hatte die Preise zuletzt vor rund einem Jahr erhöht. Angekündigt war eine Preiserhöhung um 50 Cent bis 1 Euro je Pfund.

Das Hamburger Handelsunternehmen berichtet anders als andere Unternehmen über seine Preisgestaltung und gilt als Signalgeber in der Branche. Tchibo verkauft seine Produkte in eigenen Filialen, Flächen in Supermärkten und online an Verbraucher und kann deshalb Endpreise festlegen.

Laut Marktbericht der Internationalen Kaffee-Organisation ICO lag der durchschnittliche Preis für ein US-Pfund Rohkaffee (etwa 454 Gramm) im Dezember vergangenen Jahres bei ungefähr 3 US-Dollar. Vor mehr als zwei Jahren, zum Dezember 2023, lag der Preis zwischen 1,6 und 1,8 US-Dollar je US-Pfund.

