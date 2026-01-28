Tesla schließt erstmals ein Jahr mit Umsatzrückgang ab 28.01.2026, 21:21 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Tesla hat erstmals ein Jahr mit einem Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Erlöse fielen 2025 angesichts gesunkener Auslieferungen um rund drei Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar, wie der von Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260128-930-611133/1

