Teure Schokolade

Gewinnsprung bei Lindt & Sprüngli 10.03.2026, 07:14 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Lindt & Sprüngli hat die Preise für seine Schokolade kräftig angehoben – und so den Gewinn deutlich gesteigert. Wie Kunden auf die Preissteigerungen reagiert haben.

Mit kräftigen Preiserhöhungen bei Schokolade hat der Schweizer Hersteller Lindt & Sprüngli im vergangenen Jahr deutlich mehr Gewinn gemacht. Die Preisaufschläge von rund 19 Prozent begründet das Unternehmen unter anderem mit den gestiegenen Kakaopreisen. Der Reingewinn lag 8,1 Prozent höher als im Jahr zuvor bei 726,7 Millionen Franken (806 Mio. Euro).

Lindt & Sprüngli ist für seine Lindorkugeln sowie Premium-Schokolade bekannt. Ostern gehören auch die in goldenes Papier eingepackten Osterhasen zu den Markenzeichen. Als Erfolg bezeichnet das Unternehmen auch seine Lindt Dubai Style Schokolade.

Geopolitische Unsicherheiten

Im Januar hatte das Unternehmen bereits starkes Wachstum bekanntgegeben. Der Jahresumsatz war 2025 um 8,2 Prozent auf 5,9 Milliarden Franken gestiegen. Für Deutschland spricht das Unternehmen von einem soliden zweistelligen Wachstum. Die hohen Preise scheinen Kunden aber auch abgeschreckt zu haben. Das Verkaufsvolumen ging zurück. Das Unternehmen führte dies allerdings auf «geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten» zurück.

© dpa-infocom, dpa:260310-930-794138/1

