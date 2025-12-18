+15 % an einem Tag:
Dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen
Anzeige

Theo Müller darf Joghurtmarken übernehmen 18.12.2025, 10:39 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Die Unternehmensgruppe Theo Müller wird noch größer. Auch die Marken Lünebest und Elinas gehören nun dazu. Das Kartellamt hat den Kauf freigegeben.

Der Milchkonzern Müller darf die Joghurtmarken Elinas und Lünebest sowie das zugehörige Werk in Lüneburg von der Hochwald Foods GmbH übernehmen. Das teilte das Bundeskartellamt in Bonn mit. Die Unternehmensgruppe Theo Müller verfügt aus Sicht der Wettbewerbshüter über eine starke Marktstellung im Bereich der Molkereiprodukte. Durch die Übernahme der Hochwald-Marken wird der Marktanteil bei einzelnen Joghurtsorten demnach auf über 30 Prozent steigen. 

Laut Kartellamts-Präsident Andreas Mundt waren die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Untersagung des Vorhabens dennoch nicht gegeben. «Auch nach dem Zusammenschluss wird ein noch hinreichender Wettbewerb bestehen.» Für die Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels stünden genügend alternative Bezugsquellen zur Verfügung.

Lünebest ist eine vor allem in Norddeutschland bekannte Joghurtmarke, Elinas stellt Joghurt griechischer Art her. Die Produktion im Werk in Lüneburg, wo 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt sind, soll vor Ort bestehen bleiben. Müller hatte die Kaufpläne Mitte November bekanntgegeben. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Müller-Gruppe - ursprünglich eine kleine regionale Molkerei in Aretsried unweit von Augsburg - hat ihre Geschäfte in den vergangenen Jahrzehnten über die deutschen Grenzen hinaus stetig ausgebaut, Sitz der Holding ist Luxemburg. 2024 beschäftigte der Konzern rund 33.800 Beschäftigte und erzielte einen Jahresumsatz von 9,5 Milliarden Euro, die Produkte gehen demnach in gut 80 Länder. Neben den unter dem Namen Müller vertriebenen Produkten gehören weitere Marken dazu wie Weihenstephan und Landliebe. Das Unternehmen ist weiterhin vollständig im Besitz der Gründerfamilie Müller.

© dpa-infocom, dpa:251218-930-439923/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Feiertage an Wochenenden: Debatte über Ersatz in der Woche Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Merz: 'Wir sind kein Spielball von Großmächten' Hauptdiskussion
3 Dobrindt: Deutschland nimmt Oppositionelle aus Belarus auf Hauptdiskussion
4 Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009 Hauptdiskussion
5 Söder sieht Deutschland so stark unter Druck wie noch nie Hauptdiskussion
6 ROUNDUP/Merkel: 'Die Pandemie war eine demokratische Zumutung' Hauptdiskussion
7 Nach Reformen: Argentinien kehrt an den Finanzmarkt zurück Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Spanien bestellt 100 Airbus-Helikopter - China Airlines kauft …

13:49 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gewerkschaft ruft Zalando-Beschäftigte zu Warnstreik auf

13:45 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Schneller abschieben: EU einig bei sicheren Herkunftsländern

13:39 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Konflikt mit USA: Venezuela fordert UN-Dringlichkeitssitzung

13:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Preisbremsen-Überprüfung: Versorger zahlen Millionen zurück

13:27 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Selenskyj: Eroberung von Kupjansk war wichtig für Verhandlungen

13:24 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Britische Notenbank senkt Leitzins wie erwartet - Knappe …

13:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

13:18 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer