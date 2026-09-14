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Trump

Die einzig nötige Leitplanke für KI bin ich selbst 14.09.2026, 14:43 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Führende Köpfe der Branche warnen vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz. US-Präsident Trump sieht keinen Grund zur Sorge - und begründet das mit seiner eigenen Cleverness.

In der Debatte um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) hat US-Präsident Donald Trump erneut die Gefahren der Technologie heruntergespielt. Die einzig nötige Leitplanke für KI sei ein Präsident mit hoher Intelligenz - und den hätten die USA, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Gegen KI sei derzeit eine «kranke Verschwörung» im Gange, schrieb er weiter. «Der Einzige, der sich darüber freut, ist China.»

Am Wochenende hatten erneute Aufrufe von KI-Techbossen in den USA, die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz zu verlangsamen, für Aufregung gesorgt. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, machte einen solchen Vorstoß. Zuspruch kam von Rivalen wie dem Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, sowie Tech-Milliardär Elon Musk. Trump hatte die Bedenken bereits zuvor als unbegründet abgetan.

© dpa-infocom, dpa:260914-930-684241/1

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