Trump schürt Zweifel an Hassett als nächstem Fed-Chef

Trump-Wirtschaftsberater Kevin Hassett galt als wahrscheinlicher Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank. Jetzt sorgt Trump für Zweifel an der Besetzung. Das hat auch Folgen für den Dollar-Kurs.

US-Präsident Donald Trump hat für neue Unsicherheit im Rennen um den Chefposten bei der Notenbank Federal Reserve gesorgt. Er wolle seinen Wirtschaftsberater Kevin Hassett eigentlich in dessen aktuellem Job behalten, sagte Trump bei einem Auftritt in Washington. Die Aussicht, Hassett zu verlieren, bereite ihm «ernsthafte Sorge».

Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weißen Haus, wurde zuletzt als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Fed-Chefs gehandelt. Trump fordert von der Notenbank Zinssenkungen - und Hassett galt als jemand, der sich dafür einsetzen würde. Der Dollar-Kurs legte nach Trumps Worten zu. Die Aussicht auf höhere Zinsen macht die Währung traditionell stärker.

Die Amtszeit des aktuellen Fed-Chefs Jerome Powell läuft im Mai ab. Trump hatte in Aussicht gestellt, den Namen seines Wunschnachfolgers im Januar zu nennen.

Ärger um Ermittlungen gegen Powell

Der Vorsitzende der Federal Reserve wird vom Präsidenten vorgeschlagen und muss vom Senat bestätigt werden. Das könnte sich schwierig gestalten, denn aktuelle Ermittlungen gegen Powell sorgten für Kritik auch unter Trumps Republikanern im Senat. So kündigte der einflussreiche Senator Thom Tillis an, er werde keinem Kandidaten für Notenbank-Posten zustimmen, bis die Angelegenheit ausgeräumt sei.

Die Staatsanwaltschaft in Washington ermittelt gegen Powell im Zusammenhang mit der kostspieligen Renovierung des Notenbank-Gebäudes. Kritiker des Vorgehens sehen darin einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Federal Reserve - mit dem Ziel, Trumps Zinssenkungen durchzusetzen. Die Notenbanker senkten die Zinsen bisher nur langsam, um kein Wiederaufflammen der Inflation auszulösen.

