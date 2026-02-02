Trump: Senken Zölle auf indische Produkte

Anzeige
US-Präsident Trump und Indiens Premierminister Modi
© Alex Brandon/AP/dpa / Trump spricht nach einem Telefonat mit Modi von einem Handelsdeal. (Archivbild)
US-Präsident Trump belegte Indien mit Strafzöllen, um angebliche Ungleichgewichte im Handel mit den USA auszugleichen, und kritisierte den Bezug von Öl aus Russland. Jetzt soll es einen Deal geben.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, Zölle auf den Import indischer Produkte zu senken. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social sprach er davon, die von ihm verhängten sogenannten reziproken Zölle gegen das Land von 25 auf 18 Prozent zu reduzieren. Als solche bezeichnet Trump Zölle, die angebliche Ungleichgewichte und Benachteiligungen für die USA im internationalen Handel ausgleichen sollen.

Im Gegenzug habe der indische Regierungschef Narendra Modi in einem Telefonat zugesagt, seine Zölle und andere Handelshemmnisse für US-Produkte auf null zu reduzieren und deutlich mehr amerikanische Güter zu kaufen – unter anderem Energie, Technologie und Agrarprodukte im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar (etwa 422 Milliarden Euro). Trump sprach von einem «Handelsdeal».

Trump bekräftigt: Indien will kein Öl mehr aus Russland kaufen

Der US-Präsident verband die Ankündigung in seinem Post mit der Aussage, dass Modi zugestimmt hätte, kein russisches Öl mehr zu kaufen und stattdessen deutlich mehr Öl aus den USA und möglicherweise Venezuela zu beziehen. Das werde dazu beitragen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, betonte Trump. 

Der US-Präsident hatte allerdings bereits im Oktober verkündet, Modi habe ihm versichert, dass sein Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Indien zeigte sich damals zu höheren Energieimporten aus den USA bereit, ließ aber offen, ob es seine umstrittenen Öleinfuhren aus Russland stoppen wird. Auch dieses Mal äußerte sich der indische Premierminister auf der Plattform X zwar erleichtert, dass die Zölle sinken sollen, ließ aber erneut im Unklaren, ob Indien tatsächlich kein Öl mehr aus Russland beziehen wird. 

Beide betonten ihre gegenseitige Freundschaft. Die Führungsrolle Trumps sei entscheidend für globalen Frieden, Stabilität und Wohlstand, schrieb Modi. «Indien unterstützt seine Bemühungen um Frieden voll und ganz.» Er freue sich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um die Partnerschaft auf ein noch nie dagewesenes Niveau zu heben.

Was für Zölle Trump gegen Indien verhängt hatte

Trump hatte die Regierung in Neu-Delhi zuvor mehrfach wegen ihrer Ölgeschäfte mit Moskau kritisiert - und Importe aus Indien deshalb auch im August mit zusätzlichen Strafzöllen in Höhe von 25 Prozent belegt. Bereits zuvor hatte er sogenannte reziproke Zölle gegen Indien in Höhe von 25 Prozent verhängt - auf diese bezieht sich Trump in seinem Post. 

Seine Ankündigung zur Reduzierung der «reziproken Zölle» erfolgte nun einige Tage nach der Erklärung Indiens und der EU, dass sie ihre Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abgeschlossen hätten. Das wurde auch vor dem Hintergrund der aggressiven Handels- und Zollpolitik Trumps als geopolitisch bedeutsamer Schritt gewertet.

© dpa-infocom, dpa:260202-930-633073/1

