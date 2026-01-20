Gold-Rally ohne Ende?
Diese 1-Mio.-Unzen-Story in Westafrika könnte der nächste Hebel auf den Boom sein
Anzeige
Trumps Zölle

Deutsche Exporte in die USA brechen 2025 ein 20.01.2026, 07:33 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Kein anderes Land ist für Deutschlands Exporteure so wichtig wie die USA. Neue Zahlen zeigen, wie stark das Geschäft geschrumpft ist. Mit Trumps neuen Grönland-Drohungen sind die Aussichten trüb.

Wegen der Zollpolitik von Donald Trump sind die deutschen Exporte in die USA 2025 eingebrochen. Von Januar bis November gingen Waren im Wert von rund 135,8 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten, knapp ein Zehntel (9,4 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Importe aus den USA nach Deutschland stiegen dagegen um 2,2 Prozent auf 86,9 Milliarden Euro. 

Der Exportrückgang und das Importplus ließen den Exportüberschuss Deutschlands im Handel mit den USA in den ersten elf Monaten 2025 auf 48,9 Milliarden Euro schrumpfen. «Dies ist der niedrigste Wert für diesen Zeitraum seit dem Pandemiejahr 2021», erklärten die Statistiker. Im Vorjahreszeitraum 2024 hatte der Überschuss noch auf einem Rekordhoch von 64,8 Milliarden Euro gelegen. Trotz dieses Rückgangs um fast ein Viertel blieben die USA in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 das Land, mit dem Deutschland den weltweit höchsten Handelsbilanzüberschuss erzielte. 

Herbe Einbußen für Autobauer 

Hohe Rückgänge im Geschäft mit den USA mussten die deutschen Autobauer verkraften. Der Wert der exportierten Kraftwagen und Kraftwagenteile brach von Januar bis November 2025 um 17,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein auf 26,9 Milliarden Euro. Auch der Export von Maschinen in die USA ging zurück - um 9 Prozent auf gut 24 Milliarden Euro. Die Ausfuhren von Pharmazeutika wuchsen dagegen leicht um 0,7 Prozent auf 26,2 Milliarden Euro. 

Der deutschen Wirtschaft machen die US-Zölle schwer zu schaffen. Die USA sind das wichtigste Exportland für Deutschland. Der Rückgang im US-Geschäft sorgte dafür, dass die gesamten deutschen Exporte 2025 das dritte Jahr in Folge schrumpften. 

Erst am Samstag hatte Trump unter Verweis auf den Konflikt um Grönland zusätzliche Zölle ab Februar gegen Deutschland und sieben weitere europäische Staaten angekündigt – alle von ihnen Nato-Länder. Die Zölle von 10 Prozent ab 1. Februar und 25 Prozent ab 1. Juni sollen so lange gelten, bis eine Einigung über den «vollständigen und umfassenden Kauf Grönlands» erzielt sei, so Trump. Mit den Zolldrohungen droht eine Eskalation im Handelsstreit zwischen Brüssel und Washington.

© dpa-infocom, dpa:260120-930-569294/1

Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
News-Kommentare
Thema
1 Trump schiebt Goldrallye kräftig an: Newmont Corp. – Aktie bricht aus. Das sind die nächsten Ziele Hauptdiskussion
2 Klingbeil: Es wird deutliche Antwort Europas auf Trump geben Hauptdiskussion
3 Aktivisten verifizieren fast 4.000 Tote bei Iran-Protesten Hauptdiskussion
4 Bericht: Bis zu 18.000 Tote nach Protesten im Iran Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Showdown im Grönland-Konflikt? Dänen treten in Washington an Hauptdiskussion
6 BVB-Trainer Kovac: Dass wir Bayern nicht angreifen können, sieht jeder Hauptdiskussion
7 ROUNDUP/Beamtenbund warnt: Blackout wie in Berlin überall möglich Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Grönland und Kanada? Trump provoziert mit Fotomontagen

11:22 Uhr • Artikel • dpa-AFX

VW-Lkw-Holding Traton auch zum Jahresende beim Absatz unter Druck…

11:11 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 58 …

11:05 Uhr • Artikel • dpa-AFX

DAVOS: Novartis-Chef erwartet keine neuen Zollschwierigkeiten

11:03 Uhr • Artikel • dpa-AFX

ROUNDUP: Russland überzieht Kiew erneut mit schweren Luftangriffen…

10:59 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis …

10:58 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Japanische Renditen steigen

10:55 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Basis auf Chagos-Inseln: Trump greift London scharf an

10:51 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer